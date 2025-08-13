¿En qué porcentaje de salud de la batería debes empezar a preocuparte por tu teléfono?
Debes estar alerta de la salud de la batería de tu teléfono para poder conocer cuando debes reemplazarla en un sitio especializado
En iOS, desde el iPhone 6 en adelante (y especialmente con iOS 11.3 o superior), Apple incluye una sección que muestra la capacidad máxima de la batería en comparación con cuando era nueva. Además, te alerta cuando la batería está degradada y ya no sostiene el rendimiento máximo. Cuando eso pasa, suele aparecer un mensaje como “La salud de la batería está significativamente degradada” y se recomienda cambiarla.
Eso indica que, aunque todavía funcione, el dispositivo ya puede presentar problemas de autonomía y rendimiento. En general, Apple considera que una batería está en buen estado si está en un 80 % o más de su capacidad original.
¿En Android cuándo deberías inquietarte?
Aunque Android no tiene un indicador uniforme como iOS, muchos teléfonos y aplicaciones como AccuBattery permiten ver la capacidad real que sostiene la batería con respecto a su estado inicial. En modelos como los de Samsung, se considera saludable si está cerca del 80 %. Por debajo de ese valor, el rendimiento y la duración pueden verse afectados.
Samsung también advierte que dejar que la batería caiga por debajo del 20 % de carga puede perjudicar su vida útil a largo plazo y recomienda mantenerla por encima del 50 % si el teléfono no se va a usar por un tiempo.
¿Cuál es ese porcentaje límite donde ya deberías preocuparte, en ambos sistemas?
Apple suele sugerir el cambio de batería cuando la salud cae a 80 % o menos. Muchos usuarios coinciden con esa cifra: uno de ellos comenta que “Apple recomienda reemplazarla al 80 %, por lo que todavía tienes unos meses antes de preocuparte realmente”. Otro señala que, con un 78 %, su teléfono aún funciona bien, pero ya está cerca del límite.
En resumen, si tu batería está entre 80 % y 85 %, todavía va bien, aunque puedes ir planificando el cambio si usas mucho el teléfono. Si baja de 80 %, deberías considerarlo seriamente, sobre todo si notas que el dispositivo se apaga de golpe o se calienta más de lo normal.
Como comenta un usuario, “las baterías de iones de litio se degradan más cuando se descargan por completo o se cargan al 100 %. El punto óptimo es mantenerla entre un 20 % y un 80 % de carga”. Otro añade: “Apple no permite reemplazarla hasta que llega al 79 %”.
La recomendación del 80 % que dan Apple y varios fabricantes de Android no es aleatoria: es el punto en el que el rendimiento empieza a resentirse y donde un cambio de batería realmente marca la diferencia.
Sigue leyendo:
• 5 Mitos de la batería de tu teléfono que debes conocer
• Cargar el teléfono en tu auto podría estar destruyendo la batería de tu equipo
• 3 Trucos para mejorar la duración de la batería de tu teléfono