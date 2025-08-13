¿En qué porcentaje de salud de la batería debes empezar a preocuparte por tu teléfono?

En iOS, desde el iPhone 6 en adelante (y especialmente con iOS 11.3 o superior), Apple incluye una sección que muestra la capacidad máxima de la batería en comparación con cuando era nueva. Además, te alerta cuando la batería está degradada y ya no sostiene el rendimiento máximo. Cuando eso pasa, suele aparecer un mensaje como “La salud de la batería está significativamente degradada” y se recomienda cambiarla.

Eso indica que, aunque todavía funcione, el dispositivo ya puede presentar problemas de autonomía y rendimiento. En general, Apple considera que una batería está en buen estado si está en un 80 % o más de su capacidad original.

¿En Android cuándo deberías inquietarte?

Aunque Android no tiene un indicador uniforme como iOS, muchos teléfonos y aplicaciones como AccuBattery permiten ver la capacidad real que sostiene la batería con respecto a su estado inicial. En modelos como los de Samsung, se considera saludable si está cerca del 80 %. Por debajo de ese valor, el rendimiento y la duración pueden verse afectados.

Samsung también advierte que dejar que la batería caiga por debajo del 20 % de carga puede perjudicar su vida útil a largo plazo y recomienda mantenerla por encima del 50 % si el teléfono no se va a usar por un tiempo.

¿Cuál es ese porcentaje límite donde ya deberías preocuparte, en ambos sistemas?

Apple suele sugerir el cambio de batería cuando la salud cae a 80 % o menos. Muchos usuarios coinciden con esa cifra: uno de ellos comenta que “Apple recomienda reemplazarla al 80 %, por lo que todavía tienes unos meses antes de preocuparte realmente”. Otro señala que, con un 78 %, su teléfono aún funciona bien, pero ya está cerca del límite.

En resumen, si tu batería está entre 80 % y 85 %, todavía va bien, aunque puedes ir planificando el cambio si usas mucho el teléfono. Si baja de 80 %, deberías considerarlo seriamente, sobre todo si notas que el dispositivo se apaga de golpe o se calienta más de lo normal.

Como comenta un usuario, “las baterías de iones de litio se degradan más cuando se descargan por completo o se cargan al 100 %. El punto óptimo es mantenerla entre un 20 % y un 80 % de carga”. Otro añade: “Apple no permite reemplazarla hasta que llega al 79 %”.

La recomendación del 80 % que dan Apple y varios fabricantes de Android no es aleatoria: es el punto en el que el rendimiento empieza a resentirse y donde un cambio de batería realmente marca la diferencia.

