Latinos y otros votantes apoyan cierre del DHS y exigen reforma de ICE

Votantes multiculturales, incluidos latinos, apoyan el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo el argumento de que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) requiere una reforma ante abusos cometidos contra inmigrantes.

Así lo revela el Culture Collective Pulse del Intelligence Center de My Code para este diario, un estudio de opinión semanal que busca conocer la postura de la población multicultural en Estados Unidos, incluidos latinos, afroamericanos y asiático-americanos (AANHPI).

“Apoyo el cierre [del DHS]. Se requiere una reforma en este momento, debido a las atroces acciones del ICE y el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo un participante afroamericano.

Estos reportes semanales no revelan la identidad de las personas ni generan estadísticas, ya que busca establecer una opinión exprés sobre asuntos que ocurren en EE.UU., así como estudios de mercado.

“Estoy a favor y creo que es terrible que el 95% del gobierno haya recibido fondos, ya que no se lo merecen”, dijo un latino. “Creo que el ICE debe pagar un alto precio por lo que ha hecho y que no debe haber vacilación al negociar”.

El Intelligence Center explicó que se hicieron las entrevistas entre el 12 y el 16 de febrero de 2026 entre adultos multiculturales estadounidenses de 18 a 54 años.

El estudio se realizó luego de que el Senado no logró un acuerdo para avanzar con el presupuesto para el DHS, ya que los demócratas liderados por Chuck Schumer (Nueva York) exigen modificaciones esenciales para las operaciones de ICE, incluidos rostros descubiertos, identificación de agentes, detener operativos intermitentes en cualquier espacio con vehículos sin identificación y evitar ingresar a espacios privados sin órdenes judiciales, entre otras peticiones.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha defendido las operaciones migratorias sin asumir abusos de agentes. Un video de Noem distribuido en todos los aeropuertos se escucha a la funcionaria advertir a usuarios sobre posibles cambios en las operaciones aeroportuarias debido a que los trabajadores de la la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) no han recibido sus salarios desde que el cierre entró en su segunda semana.

Al exponer que del DHS dependen varias oficinas, incluida la TSA que opera en los aeropuertos, varias personas consultadas consideraron que en la decisión del cierre debe pesar más el motivo “humano”, más que la logística.

El temor a la “aglomeración en los aeropuertos” es secundario ante el temor más profundo a las “acciones corruptas que abusan y difaman a personas inocentes”, señala el reporte.

Trato digno para las personas

El reporte del Intelligence Center revela que en las comunidades multiculturales existe la creciente creencia de que el sistema actual está demasiado roto para soluciones simples, lo que requiere una reforma.

“No respeto la forma en que están tratando a nuestros hermanos y hermanas mexicanos, y creo que si el cierre del gobierno ayudaría o detendría esta locura, adelante”, expresó otro afroamericano.

Las personas consultadas establecen una “demanda de dignidad básica” para los inmigrantes, una “reconstrucción” que considere “humanidad y empatía”.

La presión de los demócratas en el Congreso ocurrió luego de operaciones violentas en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis. En esta última, agentes migratorios mataron a dos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, quienes protestaron contra las acciones migratorias contra cualquier indocumentado.

El impacto de las redadas de ICE

Existe también una profunda duda de que cualquier resolución del Congreso realmente “favorezca a los inmigrantes” o proporcione un “cambio mejor”.

“Realmente no tengo una posición porque no confío en que el gobierno haga lo correcto ni favorezca a los inmigrantes”, consideró un afroamericano.

Varias personas consultadas expresaron menor interés en la política, no por apatía, sino como un escudo de “defensa” contra un sistema que consideran “no hace nada por el pueblo”.

“Me mantengo cerca de casa y me concentro en mi propia familia”, expuso un asiático-estadounidense.

Los participantes también exigen rendición de cuentas a las autoridades, que los líderes “tomen la iniciativa y aporten la opinión de la ciudadanía” para demostrar que realmente están “siendo humanos”.

“Me encantaría ver algo de humanidad y empatía”, dijo un latino, mientras otro expresó: “La familia no debe ser separada”.

