ICE sabía del alza en uso de la fuerza antes de tiroteos en Minneapolis

Un conjunto de correos electrónicos internos obtenidos vía solicitudes de acceso a la información revela que altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sabían desde meses atrás que el uso de la fuerza por parte de sus agentes iba en aumento.

La información que fue publicada por POLITICO, y proviene de documentos recopilados por la organización de vigilancia American Oversight, revela que los mensajes internos muestran que ya en marzo del año pasado existía preocupación por el incremento de incidentes en operativos migratorios en todo el país.

Según esos registros, el aumento coincidió con el inicio del nuevo mandato del presidente Donald Trump y con una política más agresiva de deportaciones.

Alertas internas y cifras en aumento

De acuerdo con los correos, el entonces responsable de operaciones de ICE, Caleb Vitello, fue informado de que en los primeros dos meses de gobierno se reportaron 67 incidentes de uso de la fuerza, frente a 17 en el mismo periodo del año previo. Es decir, casi cuatro veces más.

Los documentos no reflejan órdenes urgentes para ajustar tácticas o reforzar entrenamientos. En cambio, parte de la discusión interna se centró en destacar que también habían aumentado las agresiones contra agentes, buscando contextualizar las cifras.

El DHS ha sostenido públicamente que sus oficiales actúan bajo protocolos y con “moderación”, mientras que la secretaria Kristi Noem afirmó en enero que los agentes cumplen la ley y su entrenamiento.

Presión por reformas

La revelación llega tras los tiroteos de Minneapolis y la muerte de dos estadounidenses, lo que pone a ICE bajo escrutinio nacional. En el Congreso, legisladores de ambos partidos han cuestionado tácticas y supervisión. El senador James Lankford calificó estos casos como trágicos pero poco frecuentes, mientras que Rand Paul advirtió que la confianza pública se ha erosionado.

El actual director interino de ICE, Todd Lyons, ha enfrentado preguntas de legisladores sobre controles y estándares de fuerza; paralelamente, demócratas y algunos republicanos presionan por cambios en capacitación y reglas de intervención como parte de las negociaciones de financiamiento del DHS.

Para American Oversight, los documentos son un reflejo de un panorama preocupante sobre el uso de la fuerza y la transparencia.

