ICE amplía vigilancia y no solo sobre inmigrantes

El uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de autoridades migratorias en Estados Unidos está generando un intenso debate sobre privacidad, vigilancia y derechos civiles. De acuerdo con un reportaje de The New York Times, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha incorporado de forma creciente herramientas tecnológicas para identificar a personas durante operativos migratorios, incluyendo no solo a inmigrantes, sino también a manifestantes y observadores.



Este giro tecnológico ocurre en el marco de la política de mano dura contra la inmigración impulsada por el presidente Donald Trump. En abril de 2025, el director interino de ICE, Todd Lyons, afirmó que las deportaciones debían operar con la eficiencia de servicios logísticos de alta velocidad e incluso se animó a decir que buscaba hacer “entregas” al estilo de Amazon “tipo Prime, pero con seres humanos”. Más allá de la logística, que fue severamente criticada en su momento, lo que ha llamado la atención es la dimensión digital que han alcanzado los operativos.

Vigilancia en operativos migratorios

Según The New York Times, en ciudades como Minneapolis se ha observado a agentes grabando a quienes documentan redadas, generando una especie de vigilancia cruzada, aunque con claras desventajas de poder. Organizaciones de derechos civiles advierten que esto puede inhibir la labor de periodistas y activistas.



Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado en algunos casos que difundir información sobre agentes puede considerarse doxxing. Paralelamente, muchos agentes cubren su rostro durante operativos, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre la transparencia con la que aseguran están trabajando.

Apps de reconocimiento facial en el centro del debate

Entre las herramientas mencionadas usadas por el ICE también se encuentra Mobile Fortify, una aplicación móvil que puede “ayudar a determinar un estatus migratorio”.



Sin embargo, ya se han reportado errores de identificación; a decir del medio antes citado, las herramientas muestran casos en los que una misma persona fue identificada dos veces como individuos distintos y ninguno de ellos resultó asertivo.



Entre las herramientas, también se han vinculado tecnologías de empresas como Clearview AI, así como otras plataformas capaces de rastrear dispositivos o analizar redes sociales. Aunque los contratos para estas tecnologías no son de gran escala en términos de gasto federal, expertos advierten que su alcance puede ampliarse rápidamente.



El contexto político añade otra capa al debate: las órdenes ejecutivas recientes sobre amenazas internas y memorandos que piden recopilar información de manifestantes han encendido alertas entre defensores de libertades civiles. Si bien el DHS ha negado la existencia de bases de datos de “terroristas nacionales”, la preocupación es latente.

Sigue leyendo: