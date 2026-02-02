Noem anuncia que todos los oficiales del DHS en Minneapolis tendrán cámaras corporales

En medio de las protestas con ICE, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció que todos los oficiales de campo del DHS en Minneapolis comenzarán a utilizar cámaras corporales

“Con efecto inmediato, estamos desplegando cámaras corporales en todos los oficiales en el campo en Minneapolis”, escribió Noem el lunes en la red social X. La funcionaria aseguró que la decisión responde al interés de “la transparencia y la rendición de cuentas”.

Según explicó, el plan es ampliar el uso de cámaras corporales a nivel nacional cuando haya recursos disponibles. “A medida que haya fondos disponibles, el programa de cámaras corporales se ampliará a nivel nacional. Adquiriremos e implementaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país”, afirmó.

El anuncio llega después de una oleada de operativos de control migratorio en Minneapolis, durante la cual murieron dos ciudadanos estadounidenses: Renee Good, el 7 de enero, y Alex Pretti, el 24 de enero, en incidentes separados en los que estuvieron involucrados agentes federales. Videos grabados por transeúntes en ambos casos contradijeron declaraciones iniciales de Noem y otros funcionarios federales.

En el caso del tiroteo de Pretti, el DHS confirmó que existen grabaciones de cámaras corporales. “Los investigadores de Seguridad Nacional tienen videos grabados por cámaras usadas por múltiples agentes”, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin. En el asesinato de Good, el oficial que disparó grabó parte del encuentro con su teléfono celular.

Noem indicó que la medida fue coordinada con altos funcionarios federales, entre ellos el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons; el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott; y el zar fronterizo del gobierno del presidente Donald Trump, Tom Homan.

La semana pasada, Trump decidió reemplazar al alto oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, quien estaba al frente de las redadas migratorias en Minneapolis, por Homan, con el objetivo de ajustar la estrategia federal en la ciudad tras las muertes. Tras el anuncio de Noem, el propio Trump declaró que el uso de cámaras corporales “es bueno para el cumplimiento de la ley el 80 % de las veces”.

El uso obligatorio de cámaras corporales es una de las principales exigencias del Partido Demócrata para aprobar el presupuesto anual del DHS. La falta de acuerdo ha derivado en un nuevo cierre parcial del Gobierno federal, que podría terminar si la Cámara de Representantes aprueba un paquete provisional para financiar al DHS por dos semanas mientras continúan las negociaciones.

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, el anuncio marca un cambio relevante en la supervisión de los operativos migratorios, especialmente en ciudades donde las acciones de los agentes federales han generado preocupación y protestas por el uso de la fuerza.

