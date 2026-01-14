DOJ pide suspender ley de California que prohíbe uso de mascarillas a agentes federales

El Departamento de Justicia (DOJ) pidió a una jueza que suspenda una ley de California que prohíbe a los agentes federales, incluidos los de inmigración, usar mascarillas mientras se encuentren activos en algún operativo en el estado.

Los abogados del DOJ argumentaron este miércoles que la disposición aprobada por las autoridades de California interfiere con las operaciones de cumplimiento federal.

La disposición, firmada por el gobernador Gavin Newsom el 20 de septiembre de 2025, prohíbe a los agentes federales de inmigración y a otros agentes del orden público cubrirse la cara.

Sigue leyendo: Los Ángeles busca crear zonas libres de ICE para proteger a residentes

“California argumentará que tiene el poder de imponer esta prohibición porque lo que está haciendo es simplemente imponer una ley de aplicación general, como una ley de seguridad vial“, dijo Jessica Levinson, de la Facultad de Derecho de Loyola, a la cadena ABC.

Según el abogado del gobierno federal, se trata de un intento de regular a los agentes federales, y mencionó que se rastrea y divulga información personal de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con un aumento del 8,000% en las amenazas en su contra.

“La gente usa reconocimiento facial y sofisticadas plataformas de inteligencia artificial para identificar a estas personas en tiempo real, identificar a nuestros agentes y luego presentarse en sus casas y acosarlos“, declaró el fiscal federal adjunto Bill Essayli.

Sigue leyendo: Activistas denuncian aumento de redadas migratorias en el sur de California

“De eso se trata. De proteger la seguridad y la privacidad de nuestros agentes“, agregó el fiscal adjunto del Distrito Central de California.

California aprobó la ley después de que agentes federales enmascarados comenzaran a detener a inmigrantes a partir del 6 de junio de 2025, cuando se intensificaron las redadas por instrucción de la administración Trump.

De acuerdo con la jueza que lleva el caso, el gobierno federal tiene un fuerte argumento al decir que esto podría ser discriminación contra agentes federales, ya que algunas fuerzas policiales de California están exentas de cumplir la ley.

Sigue leyendo: Manifestante pierde ojo por disparo de agente federal en Orange

“Si están regulando la aplicación de la ley federal, y si eso es lo que hace esta ley, será derogada. Y confiamos en que, ya sea en este Tribunal de Distrito o en el Noveno Circuito de la Corte Suprema, esta ley será derogada”, aseguró Essayli.

Se desconoce el tiempo que le tomará a la jueza tomar una decisión sobre esta ley en California.

Sigue leyendo:

· Temor a las redadas impacta en el regreso a clases en Los Ángeles

· Liberan a hispano detenido por ICE en Los Ángeles tras seis meses

· Agentes de inmigración aceleran redadas el fin de semana en Los Ángeles