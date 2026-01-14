Activistas denuncian aumento de redadas migratorias en el sur de California

Si se cree que los agentes federales abandonaron Los Ángeles para llevar a cabo redadas en otras ciudades de los Estados Unidos, los incidentes que ocurrieron recientemente hacen pensar todo lo contrario, según activistas defensores de los derechos de los inmigrantes y líderes locales.

Los operativos de las agencias federales de inmigración retoman fuerza en Los Ángeles y en el sur de California, consideran activistas comunitarios y representantes locales, con los reportes de personas arrestadas en los días recientes.

En Lincoln Heights, la propietaria de una tienda de productos mexicanos aseguró que brindó ayuda a varias personas para evitar un posible arresto por parte de unos supuestos agentes federales.

La dueña del negocio dijo que tuvo que cerrar la tienda para evitar que varios inmigrantes fueran detenidos en su establecimiento, muy cerca del lugar donde miembros de la comunidad denunciaron que un vendedor de comida también estaba siendo perseguido por las autoridades de inmigración.

Blanca Izaguirre declaró que fue sorprendida por la irrupción de ocho mujeres que ingresaron a su tienda para escapar de los agentes federales.

“De repente oímos que la gente venía corriendo y decían: ‘¡La Migra, la Migra!’, y nos asustamos porque no sabíamos, pensamos que era una broma”, relató Izaguirre a la cadena Telemundo.

“La gente se metió y, entonces, mi esposo se levantó y cerró la puerta, y dicen que vienen siguiendo al elotero”, agregó la vendedora, cuyo negocio permaneció cerrado por más de media hora.

En las semanas recientes, ocurrieron operativos de inmigración en otras ciudades de los Estados Unidos, incluido un incidente en Minneapolis, donde falleció una mujer, Renee Good, que involucró a un agente federal.

Sin embargo, la presencia de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha desaparecido en Los Ángeles y en el sur de California.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, envió una carta a la secretaria del DHS, Kristi Noem, en la que le pide que retire a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de todo el país debido a que, según la supervisora, no estarían capacitados para interactuar con la gente.

Today I'm sending a letter to @KristiNoem, calling on her to withdraw ICE agents from all American cities.



These ICE agents are too dangerous for our streets, and the situation can only get worse. pic.twitter.com/qnJIA1HQxD — Janice Hahn (@SupJaniceHahn) January 13, 2026

En Highland Park, un vendedor de comida fue abordado por dos supuestos agentes de inmigración, y en el momento en que era esposado les comentó que tenía un grillete de inmigración en el tobillo.

De acuerdo con activistas, el hombre posteriormente fue liberado a unas cuadras de su puesto de comida tras comprobar que tenía pendiente un proceso migratorio.

“Recorrieron el vecindario, llevándose a un padre de familia en Highland Park; era un vendedor ambulante, uno que conozco”, expresó la concejala del Distrito 14 de Los Ángeles, Ysabel Jurado.

Activistas defensores de los derechos de los inmigrantes en Los Ángeles denunciaron que varios vendedores ambulantes de comida fueron arrestados este lunes 12 de enero durante un supuesto operativo migratorio.

“Hubo múltiples personas detenidas en todo el noreste de Los Ángeles, parece que los operativos están incrementando, no disminuyendo”, dijo Darren Gold, del concejo de vecinos de Highland Park.

Hasta este miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no había emitido ningún comentario en relación con los operativos de inmigración que se llevaron a cabo este lunes en el noreste de Los Ángeles.

