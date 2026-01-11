Reportan operativo de ICE en Home Depot de Los Ángeles

Agentes federales de inmigración no han dejado de llevar a cabo operativos en el área de Los Ángeles, como ocurrió este sábado tras reportarse la presencia de presuntos miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una tienda Home Depot en Downey.

Un video grabó a los agentes federales cuando se alejaban rápidamente del área de estacionamiento de la tienda Home Depot.

PRESS RELEASE: Official Statement from the Downey City Council Regarding Reports of

— City of Downey – Government (@CityofDowney) January 10, 2026

En el video se puede observar cómo los presuntos agentes federales huían del lugar a bordo de vehículos mientras eran perseguidos por varias personas.

Hasta la mañana de este domingo, no quedaba claro si los agentes de inmigración detuvieron a inmigrantes durante el operativo o la razón por la que las autoridades federales acudieron al Home Depot de Downey en particular.

Las agencias federales no han proporcionado más información ni detalles relacionados con el incidente de este sábado en el área de Los Ángeles.

“Nuestra prioridad es la seguridad y la dignidad de cada miembro de nuestra comunidad“, dijo la alcaldesa de Downey, Claudia M. Frometa, en un comunicado de prensa.

La funcionaria aseguró el respeto y la garantía de los derechos de todos los residentes de la comunidad, en particular de los miembros de la comunidad inmigrante.

“Nuestros vecinos inmigrantes son parte esencial de la vida de nuestra ciudad. Animamos a la comunidad consultar el sitio web de la ciudad: ‘Conozca sus derechos’ y solicitamos su cooperación para mantener un entorno seguro para todos, evitando interferir en las operaciones federales”, dijo la alcaldesa.

Los funcionarios municipales aclararon que el Departamento de Policía de Downey en ningún momento colabora con autoridades federales de inmigración, además de que no interfiere u obstruye las leyes federales.

