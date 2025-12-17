Organizadores y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes colocaron más de 100 carteles con el mensaje “ICE se llevó a alguien de aquí” para mostrar qué tan frecuentes han sido las redadas en el área de Inland Empire.

“Cada uno de estos carteles tiene una historia, representa un rostro y una familia, y es importante documentar estas atrocidades, además, de contar las historias de las personas que las viven”, dijo Emely Andreo, logística principal y proyectos especiales para la organización ICE Out of Pomona. “Porque suceden muchas cosas después de que alguien es secuestrado. No todo termina con la detención”.

Los carteles son de color blanco con rojo y el dibujo de una mariposa monarca que suele representar los largos, transformadores y, a menudo, peligrosos viajes de los migrantes que buscan una vida mejor para sus familias en los Estados Unidos.

En la imagen del cartel, la mariposa está atrapada y se encuentra tras las rejas. Todos y cada uno de los carteles se puede encontrar en todo el Inland Empire, desde San Bernardino y Riverside hasta Coachella Valley y Pomona, y más. Muchos afuera de restaurantes, lavados de autos y vecindarios

Según los grupos de respuesta rápida que incluyen a ICE Out of Pomona, Citizens of Ontario y cinco otros, se unieron a organizaciones como Inland Coalición para Justicia Inmigrante, que gestiona la línea de respuesta rápida, y al artista Jaime Muñoz, de Pomona, para diseñar y crear 120 carteles.

“Creemos que es muy importante que la gente vea cuántos secuestros se han producido en sus comunidades”, dijo Michael Ríos, miembro de Citizens of Ontario. “Y se da cuenta de que esto está ocurriendo aquí, donde comemos, donde compramos en nuestros vecindarios, y no podemos olvidar lo que está pasando”.

Andrea Galván y Michael Ríos son dos de los activistas de Citizens of Ontario. Crédito: ICE Out of Pomona | Cortesía

Ríos y los grupos cuentan que su comunidad tiende a no recibir cobertura mediática y crear su campaña para colocar carteles es su forma de llamar la atención sobre lo que observan como grupos de vigilancia comunitaria. Una campaña que dicen que empezaron en octubre, pero tuvieron que volver a hacerla porque ciertos cárteles fueron removidos.

Con la mitad de su población compuesta por la comunidad latina (de 4,6 millones), es fácil ver la necesidad de este tipo de proyecto.

“Debido a que esta comunidad tiene un aire suburbano y se siente alejada de una gran ciudad como Los Ángeles, mucha gente podría pensar que aquí no ocurre nada”, dijo Andrea Galván, quien está con Citizens of Ontario. “Pero en realidad ocurre con más frecuencia en estas comunidades como el Inland Empire, porque la gente está muy dispersa y no hay mucha densidad de población, por lo que es fácil para el ICE o el DHS detener a alguien en la acera o en la calle y llevárselo”.

Parados enfrente del mercado Cárdenas en Ontario, Ríos y Galván cuentan que hubo una persona arrestada por la banqueta donde colocaron uno de los carteles. De acuerdo con ellos, dicen que los 120 carteles que pusieron no representan todos los arrestos, solo un pequeño porcentaje.

De acuerdo con la documentación de la organización Inland Coalición para Justicia Inmigrante, desde enero han reportado más de 1.000 incidentes en la zona del Inland Empire, con 295 detenidos, 8.000 llamadas y 28 mil mensajes de texto a la línea de respuesta rápida. Muchos de ellos dicen que están seguros de que hay muchos más incidentes que no fueron reportados.

“Para muchos, la vida sigue después de una redada en la comunidad, pero las personas que presencian estas redadas tienen que lidiar con el trauma posterior, por lo que es importante conmemorarlas y demostrarles que los vemos y reconocemos lo que sucedió allí”, dijo Galván. “Esto ayuda a no normalizar lo que estamos viviendo”.

“Hemos visto el valor de documentar, no solo para señalar los puntos calientes y frecuentes, sino también para ayudar a identificar a las personas secuestradas y a reunirlas con sus familias”, agrego Andreo.

Los grupos involucrados tuvieron mucha intención, no solo de brindar visibilidad a su comunidad, pero también de apoyar a negocios locales que también han sido afectados por las redadas, como Overspray Art Supply & Gallery y Datamancer, quienes ayudaron al artista y a los voluntarios a realizar los carteles hechos a mano.

“Los grupos que están reaccionando ante estos incidentes son héroes; si no fuera por ellos, no sabríamos nada de estos secuestros”, dijo Ríos. “Y creo que llegará un momento en el que podremos procesar estos secuestros por detención ilegal y será gracias a los datos que recopilan los equipos de respuesta rápida”.

Este artículo fue escrito gracias a la colaboración de Latino Media Collaborative.