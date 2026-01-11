Protesta multitudinaria en Los Ángeles por presencia de ICE

De forma tensa, con enfrentamientos entre manifestantes y policías en el centro de la ciudad, terminó la noche de este sábado una protesta contra ICE y las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, que reunió a miles de personas en Los Ángeles.

Después de que la manifestación se desarrolló de forma pacífica, la protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se volvió violenta cuando las personas reunidas tuvieron un enfrentamiento con oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

The Incident Commander has issued a dispersal order for Alameda from Aliso to Temple which includes Commercial St.



You must leave the area. — LAPD Central Division (@LAPDCentral) January 11, 2026

El disturbio ocurrió en el área del Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles, donde las autoridades informaron del arresto de una persona como sospechosa de agredir a un oficial de policía.

Más temprano, antes del enfrentamiento, unas 3,000 personas se reunieron para protestar contra los tiroteos que involucraron a agentes federales y en los que murieron dos personas, con un recorrido por las avenidas del centro de Los Ángeles.

La manifestación reunió a miles de personas en Los Ángeles. Crédito: /Jill Connelly | AP

“Miles de personas se unieron para demostrar realmente el poder popular, para decir básicamente: ‘Manos fuera de Venezuela’, para decir: ‘No toleramos una guerra por el petróleo’, y que la gente necesita unirse para defender los derechos de los inmigrantes”, dijo uno de los organizadores, Kameron Hurt.

La concentración comenzó en el área de Pershing Square, donde los manifestantes exigieron el cese de los operativos de ICE en el país, además de condenar la intervención militar de la administración Trump en Venezuela.

De acuerdo con los organizadores, la indignación que causó la muerte de dos personas por parte de agentes federales desató las protestas en contra de ICE.

Los tiroteos ocurrieron en Minneapolis, donde falleció Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, y en Northridge, en vísperas del Año Nuevo, donde un hombre falleció por los balazos de un agente de ICE fuera de servicio.

“Da un poco de miedo pensar que esto podrá pasarle a cualquiera de nosotros, porque el argumento anterior era: ‘Nos están atacando a los ciudadanos estadounidenses’, pero eso se ha quedado corto ahora”, declaró el manifestante Jonathan Rodríguez a la cadena ABC.

Los protestantes dijeron que se trataba de una “guerra ilegal” el operativo militar llevado a cabo en Venezuela, con la captura del presidente Nicolás Maduro, una acción considerada por la Casa Blanca como una campaña contra el narcotráfico.

Después de que concluyó la marcha, un grupo pequeño de manifestantes se dirigió al Centro de Detención Metropolitano, donde los oficiales del LAPD formaron una línea de contención.

La policía arrestó a un manifestante. Crédito: Jill Connelly | AP

Por la tarde, el enfrentamiento se intensificó hasta convertirse en un choque entre los manifestantes y los oficiales de policía.

Aproximadamente a las 6:15 p.m.. el LAPD emitió una orden de dispersión para la personas que se encontraban en Alameda Street, desde Aliso Street hasta Temple Street, incluida Commercial Street, para que los manifestantes se retiraran de la zona.

Por la noche, las autoridades dijeron que la protesta se dispersó en el centro de Los Ángeles, con el arresto de un manifestante. No se reportaron oficiales heridos como consecuencia del enfrentamiento.

