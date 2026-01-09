Revelan video del agente de ICE antes del tiroteo que mató a Renee Good en Minneapolis

Revelan un video captado por el oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó a Renee Nicole Good muestra los momentos previos al enfrentamiento en Minneapolis, con la mujer y otra persona hablando con el agente justo antes de que se produjeran los disparos fatales

Las imágenes, obtenidas por NBC News, fueron grabadas desde el teléfono de Jonathan Ross, identificado como el agente que disparó contra Good, de 37 años, durante un operativo donde la mujer resultó muerta. El video comienza cuando Ross sale de su vehículo y se acerca al todoterreno Honda Pilot marrón de Good por el lado del pasajero.

En la grabación se escuchan toques de claxon, sirenas y silbatos, mientras se ve un perro negro en el asiento trasero del vehículo. Good aparece sonriente, con el brazo izquierdo colgando por la ventana, vestida con gorro de punto, camisa de franela y una sudadera con capucha roja.

Momento antes del fatal descenlace

“Está bien, amigo, no estoy enojada contigo”, se le escucha decir a Good.

Al mismo tiempo, una mujer que luego fue identificada como su esposa se aproxima desde la parte trasera del vehículo e increpa verbalmente al agente. Ross rodea el automóvil, filma la placa trasera y luego a la mujer, quien sostiene su propio teléfono celular apuntándole.

Mientras continúa el intercambio verbal, otros dos agentes se acercan por el lado del conductor. Uno de ellos ordena repetidamente a Good que salga del vehículo. La esposa de Good intenta abrir la puerta del pasajero delantero, sin éxito, y segundos después parece decirle a Good que conduzca.

NBC News has obtained what appears to be the cellphone video filmed by the ICE officer who fatally shot Renee Nicole Good in Minneapolis. https://t.co/okttSVhN50 — NBC News (@NBCNews) January 9, 2026

Good gira el volante y comienza a avanzar, alejándose del agente. En ese momento, Ross grita y se escuchan varios disparos. La cámara se mueve, apunta brevemente al cielo y capta parte del rostro cubierto del oficial. Luego vuelve a enfocarse y muestra el vehículo acelerando por la calle antes de estrellarse. Poco antes del impacto, una voz masculina lanza un insulto.

Testigos refutan versión oficial

Varios testigos presenciales cuestionaron la versión oficial de que el agente actuó en defensa propia. Aidan Perzana, de 31 años, dijo que al observar la escena le pareció claro que Good intentaba huir y no embestir a los oficiales.

“Se dio la vuelta para conducir por la calle. Me sorprendió oír los disparos”, afirmó, de acuerdo con los publicado por NBC News.

Otra testigo, Betsy, quien pidió no revelar su apellido, dijo que el vehículo se estrelló a pocos metros de ella y que el momento se volvió aterrador cuando los agentes se acercaron con armas desenfundadas, ordenando a los transeúntes que retrocedieran.

Otros vecinos dijeron que, aunque había gritos antes del tiroteo, la situación no parecía peligrosa para los agentes. Tras el incidente, residentes exigieron el arresto de los oficiales involucrados mientras la policía acordonaba la zona.

Protestas por muerte de Good

La muerte de Good provocó protestas en varias ciudades y una fuerte reacción política. El vicepresidente JD Vance y funcionarios de la Casa Blanca difundieron el video y sostuvieron que demuestra que el agente estaba en peligro. La familia de Good, en cambio, la describió como una persona profundamente solidaria y comprometida con su comunidad.

Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



The reality is that his life was endangered and he fired in self defense. https://t.co/IfXAAxi9Ql — JD Vance (@JDVance) January 9, 2026

“Era una de las personas más amables que he conocido”, dijo su madre, Donna Ganger. Good vivía con su esposa en Minneapolis y, según su familia, creía firmemente en el apoyo comunitario y la bondad humana.

Sigue leyendo: