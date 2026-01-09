¿Quién podría presentar la demanda contra agente de ICE que mató a mujer en Minneapolis?

Aunque el FBI realiza la investigación sobre el agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a tiros a Renee Nicole Good, de 37 años, sin permitir la colaboración de autoridades de Minnesota, lo que complicaría un proceso judicial, pero existen otras opciones.

“Si el FBI no comparte esa información con los fiscales estatales, eso obstaculizará significativamente la capacidad de los fiscales estatales y locales para presentar un caso”, reconoció Carolyn Shapiro, profesora en Chicago-Kent College of Law y ex procuradora general del estado de Illinois. “Si, en algún caso, el FBI realizara toda la investigación y luego compartiera el expediente, como les ha pedido la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, los fiscales estatales y locales aún podrían presentar cargos con base en esa investigación. Pero si no tienen acceso a las pruebas y al material de la investigación, esto obstaculizará significativamente esa capacidad”.

El agente ha sido identificado como Jonathan E. Ross, según información del Minneapolis Minneapolis Star Tribune.

Karianne Jones, abogada social de Evergreen Legal Strategies aclaró que si bien el hecho de que el FBI lidere la investigación y integre a autoridades estatales sería un obstáculo para presentar la demanda, no es imposible continuar un proceso judicial contra el agente de ICE.

“Solo añadiré que podría dificultarlo [la investigación del FBI], pero no necesariamente lo imposibilita [presentar la demanda]. A menudo, existiría la preocupación de que, si el expediente completo de la investigación está disponible, eso afectaría de alguna manera la imparcialidad del acusado, pero no creo que sea un problema en este caso”, explicó Jones. “Si hay información que exculpe a este agente, supongo que tendría acceso a ella”.

Aunque realiza una investigación, el gobierno federal ha adelantado su postura a favor del agente de ICE, comenzando por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien afirmó que Good estaba cometiendo un acto “terrorismo doméstico”.

El presidente Donald Trump incluso culpo a Good en su primer mensaje en Truth Social, afirmando que era parte de la “izquierda radical”, mientras el vicepresidente J.D. Vance aseguró que el agente de ICE tiene “completa inmunidad” por el asesinato.

Las autoridades de Minnesota han criticado la reacción del gobierno federal. Jacob Frey, alcalde demócrata de Minneapolis, criticó la respuesta de la administración Trump este viernes y la falta de transparencia del FBI.

“Este no es momento de ocultar los hechos”, declaró Frey. “Si no tienes nada que ocultar, no te ocultes”.

¿Quién podría presentar la demanda contra el agente de ICE?

Las expertas que participaron en una conferencia de prensa virtual dijeron a pregunta expresa de este diario que hay varias opciones sobre quién o quiénes pueden presentar la demanda por el asesinato de Good.

“Si hablamos de un proceso penal, tendrían que ser las autoridades estatales o locales con jurisdicción sobre el área”, aclaró Bryna Godar, abogada de State Democracy Research Initiative, University of Wisconsin Law School. “Existen otros tipos de demandas que podrían ser interpuestas por diferentes partes para exigir responsabilidades”.

Aclaró que existe la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, la cual permite a las personas lesionadas por agentes federales demandar por daños monetarios.

“Esto es algo que potencialmente podrían considerar los herederos de la fallecida, o posiblemente otras personas perjudicadas por actividades federales deshonestas, lo que les permitiría demandar y, como dicen, obtener una indemnización considerable”, agregó Godar. “También puede haber otros tipos de demandas civiles, pero si hablamos de causas penales, lo más probable es que deban ser interpuestas por el estado o el fiscal del condado de Hennepin”.

Existe también la posibilidad que hay opciones en materia civil, enfocadas en las violaciones a derechos constituciones, apuntó Shapiro.

“En el ámbito civil, varios estados han aprobado leyes que permiten nuevas vías para que las personas demanden a funcionarios federales que violen sus derechos constitucionales”, expuso. “Esto se conoce como Converse 1983, una ley federal que permite algo similar para quienes sufren daños a manos de agentes estatales”.

Shapiro adelantó que era posible que el gobierno estatal esté estudiando más a fondo sus opciones.