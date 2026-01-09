Un médico intentó ayudar a mujer atacada a tiros por ICE, pero agentes le impidieron atenderla

Momentos después de que un agente de ICE disparara fatalmente a una mujer en Minneapolis, un hombre que se identificó como médico fue impedido por los agentes de revisar a la víctima.

Sobre este hecho, el medio Huffington Post obtuvo un video grabado por un testigo tras el tiroteo del miércoles 7 de enero.

El clip comienza después de que la camioneta de la mujer chocara contra un auto estacionado tras recibir un disparo del agente de ICE.

“¿Puedo ir a tomarle el pulso?”, pregunta un hombre, a lo que un agente le responde “No” y que retroceda.

“Soy médico”, añadió el ciudadano. “No me importa”, se escucha decir a un agente, mientras que otro dice que los servicios médicos de emergencia están en camino y que tenían a sus propios médicos en el lugar.

ICE prevents volunteer medical care for Minneapolis gunshot victim.



Courtesy of Huffington Post pic.twitter.com/DKO80VQxqF — Andre Hollings (@thoughtXopinion) January 7, 2026

Una mujer grita entonces “¿Dónde están?”, aparentemente refiriéndose a la respuesta médica, y le dicen que se relaje. “¿Cómo puedo relajarme si acabas de matar a mi vecino?”, agregó la mujer

En el video de 32 segundos publicado por Huffington Post, no se ve a nadie atendiendo a la mujer baleada.

La conductora que recibió el disparo mortal fue identificada posteriormente como Renee Nicole Good, de 37 años y madre de tres hijos, según informó Associated Press.

“Renee era una de las personas más amables que he conocido”, declaró su madre, Donna Ganger, al Minnesota Star Tribune. “Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble”.

Un video anterior del incidente mostraba a un agente federal enmascarado disparando múltiples tiros contra el vehículo de Good, que luego avanzó por la calle antes de estrellarse contra la parte trasera de otro automóvil.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que ella intentó usar su vehículo como arma y que el agente actuó en defensa propia.

Sin embargo, líderes locales, incluido el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han cuestionado la descripción del incidente por parte del DHS.

“Ya están intentando presentar esto como un acto de defensa propia. Tras haber visto el video con mis propios ojos, quiero decirles a todos directamente que eso es una tontería”, dijo Frey en una conferencia de prensa. “Un agente usó su poder de forma imprudente y resultó en la muerte de alguien”.

