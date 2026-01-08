Identifican al agente de ICE que mató a mujer en Minneapolis

Como Jonathan E. Ross fue identificado el agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a disparos a Renee Nicole Good, de 37 años, durante una redada migratoria en Minneapolis, según registros judiciales.

Se trata de un agente veterano de 10 años de experiencia en la agencia en materia de operación y deportación de la agencia migratoria en Minnesota.

Aunque las autoridades federales se han negado hasta el momento a identificar al agente, el Minneapolis Star Tribune identificó a Ross por primera vez este jueves.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) también se negó a involucrar a las fuerzas del orden de Minnesota en la investigación del asesinato de Good, lo que llevó al gobernador, Tim Walz, a dudar la investigación.

“Ahora que Minnesota ha sido excluida de la investigación, parece muy difícil que obtengamos un resultado justo”, expresó Walz. “Lo digo solo porque personas en puestos de poder ya han emitido su juicio, desde el presidente hasta el vicepresidente y [la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional] Kristi Noem, quien ha dicho cosas que son verificablemente falsas”.

La muerte de Good, madre de tres hijos, provocó indignación en Minneapolis y en otras partes del país.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha revelado oficialmente la identidad del agente implicado en el tiroteo.

A pesar de ello, varios videos del tiroteo difundidos ampliamente en redes sociales, muestran a Good intentando dar la vuelta con su camioneta roja e intentar abandonar el lugar, mientras un agente federal intenta forzar la puerta del pasajero.

Frente al vehículo está otro agente, quien tan pronto como la camioneta avanza, dispara una vez, luego al menos dos veces más. La camioneta termina impactada contra un auto estacionado.

El reporte del Star Tribune –basado en documentos judiciales– indica que Ross estuvo involucrado en el arresto en junio de Roberto Carlos Muñoz, un inmigrante mexicano indocumentado con una condena por agredir sexualmente a su hijastra de 16 años en 2022.

Muñoz estaba en su auto cuando iba a ser detenido, pero no obedeció las órdenes de salir del vehículo, cuando intentaron sacarlo por una ventanilla, Muñoz aceleró e hirió Ross, ubicado como tal en la demanda.

El inmigrante fue detenido posteriormente y condenado por agredir a un agente federal.

El vicepresidente J.D. Vance afirmó que el agente goza de “total inmunidad” por el asesinato de Good, mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó que la madre de tres niños cometía “un acto de terrorismo”.

