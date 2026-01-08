Defensor de ICE grita a manifestantes: “Ejecutamos a una de ustedes ayer”

En una protesta en Minneapolis, Minnesota, por el asesinato a tiros de Renee Nicole Good por parte de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un defensor de la agencia confrontó a manifestantes afirmando que su bando había “ejecutado” a la madre de 32 años.

“La tormenta está aquí. Cuando hablamos, nos descontrolamos. Nadie puede detener lo que viene”, lanzó a gritos el hombre. “Ejecutamos a una de ustedes ayer”.

El hombre llevaba un altavoz y gritaba otras consignas, mientras una de las participantes de la manifestación se puso al frente del grupo y pidió no interactuar con el defensor de ICE, para desescalar la situación.

Los hechos ocurrieron frente al edificio federal en Minneapolis, donde decenas de personas acudieron para protestar contra las operaciones migratorias con más de 2,000 elementos y el asesinato de Good.

El manifestante a favor de ICE no fue identificado en forma inmediata, pero algunos reportes locales indican que se trata de Jayden Scott, conocido por sus posturas extremas en Minnesota.

Renee Nicole Good murió a tiros realizados por un agente de inmigración, mientras intentaba salir de la zona donde los agentes realizaban una operación y se abalanzaban sobre su camioneta.

Apena avanzó unos centímetros, un agente disparó a Good, cuyo auto se impactó. Varios videos en redes sociales muestran el momento del asesinato, defendido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluida la secretaria Kristi Noem, quien afirmó que la residente de Minneapolis intentaba comenter “una acción terrorista”.

La muerte de Good ha desatado el rechazo de organizaciones civiles que defienden a inmigrantes y exigen castigo al oficial de ICE, quien también es defendido por el presidente Donald Trump.

“Me solidarizo e indigno por el horrible asesinato de Renee Good ayer. También me indigna profundamente que esta tragedia fuera previsible y evitable, y que se enmarque en un patrón más amplio y desenfrenado de abuso, violencia y provocación bajo un gobierno empeñado en destrozarnos”, expresó Vanesa Cárdenas, presidenta de America’s Voice.

Este jueves, el DHS difundió estadísticas acusando que las agresiones a agentes federales registra un aumento de más del 1,300%, un aumento del 3,200% en ataques con vehículos y un aumento del 8,000% en amenazas de muerte, aunque no precisó detalles de cómo elabora la estadística.

“Los políticos santuario han creado un entorno que fomenta las agresiones generalizadas contra las fuerzas del orden”, acusó el DHS en un comunicado.

