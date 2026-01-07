Organizaciones promigrantes exigen responsabilidad tras muerte de mujer en Minneapolis a manos de agente de ICE

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y migrantes se pronunciaron enérgicamente tras el tiroteo fatal que dejó a una mujer muerta, durante un operativo de agentes la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Mi Familia Vota, Fuerza Migrante, el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) y la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés) emitieron declaraciones pidiendo una investigación independiente y transparencia en el caso, además de responsabilizar a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por las tácticas de aplicación de la ley que, según denuncian, han escalado hasta el uso letal de la fuerza.

Mi Familia Vota: Una crítica a Trump

Héctor Sánchez Barba, presidente y CEO de Mi Familia Vota, señaló que el tiroteo es “un resultado directo de la agenda antiinmigrante del gobierno de Trump”.

En su declaración, añadió que las políticas de ICE bajo el mandato de Trump han “atacado y hostigado a las comunidades latinas e inmigrantes”, y subrayó que la cultura de “crueldad y miedo” promovida por la agencia de inmigración pone a las familias en peligro innecesario.

La organización instó al Congreso a ejercer su autoridad de supervisión e investigar las “discrepancias” entre las versiones oficiales de ICE y las pruebas públicas en video, las cuales parecen contradecir la versión de los hechos presentada por la agencia.

Fuerza Migrante pide investigación pendiente

Por su parte, la organización Fuerza Migrante expresó su repudio absoluto ante lo que calificaron como una “escalada inaceptable” de la violencia. La organización destacó que el operativo migratorio, que resultó en el uso letal de la fuerza en un vecindario residencial, no debe normalizarse.

“La muerte ocurre en medio de una operación federal con el despliegue de alrededor de 2,000 agentes en Minneapolis–St. Paul, lo que está generando miedo, caos y desconfianza en las comunidades inmigrantes”, afirmaron.

🚨#BREAKING: Now a second video has emerged showing the ICE-involved shooting in Minneapolis, where authorities say a rioter woman was shot killed. pic.twitter.com/YCWgv12VrZ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 7, 2026

Fuerza Migrante hizo un llamado a una investigación independiente, la publicación de todas las pruebas relevantes y la separación del agente involucrado mientras se lleve a cabo la investigación.

Centro para el Progreso Americano: Clima de mieto

Dan Herman, director sénior de rendición de cuentas democrática del Centro para el Progreso Americano también se pronunció sobre el asesinato.

Según Herman, este tiroteo es “el resultado directo de las tácticas de aplicación de la ley indiscriminadas e imprudentes de la administración Trump”.

En su declaración, subrayó que la administración está “fomentando un clima de miedo y crueldad que aterroriza a nuestras comunidades”. El CAP instó a una investigación exhaustiva del incidente y a que cualquier irregularidad sea castigada.

BNHR: Exigen investigación transparente

Finalmente, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos condenó lo que calificó como un “asesinato cruel, inconstitucional y completamente innecesario”.

Fernando García, director ejecutivo de la organización, destacó que bajo la administración Trump, ICE ha “normalizado la aplicación agresiva, punitiva y militarizada de la ley”, lo que ha resultado en el uso repetido de fuerza letal. BNHR exigió una “investigación completa y transparente” sobre el asesinato y pidió una inmediata rendición de cuentas de los agentes involucrados.

