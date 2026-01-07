Identifican a la mujer muerta por disparos de un agente de ICE en Minneapolis

Como Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, fue identificada la mujer que falleció este miércoles 7 de enero luego de que un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis. La familia recibió la notificación de su muerte durante la mañana y expresó su consternación por lo ocurrido.

La víctima fue identificada por su madre, Donna Ganger, quien señaló que la mujer vivía en las Ciudades Gemelas con su pareja. “Es una estupidez que la mataran”, dijo en declaraciones al Minnesota Star Tribune.

“Probablemente estaba aterrorizada. No es parte de nada de eso en absoluto”, señaló, refiriéndose a los manifestantes que se enfrentaron a los agentes de ICE. Sobre la personalidad de Renee, su madre la describió como “una de las personas más amables que he conocido, sumamente compasiva, que cuidaba de personas toda su vida”.

Diferentes versiones encontradas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que la mujer murió luego de intentar atropellar a agentes federales y que el oficial disparó en defensa propia. Sin embargo, las versiones locales y los videos difundidos públicamente contradicen esa narrativa.

Testigos grabaron a los agentes rodeando el vehículo mientras la conductora retrocedía y aceleraba, pero no hay evidencia clara de que el auto fuera dirigido hacia los oficiales. Se observan al menos dos o tres disparos mientras el vehículo se mueve, y la policía local señaló que la víctima bloqueaba la vía y no estaba bajo investigación.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionó la versión oficial y calificó el hecho como un uso imprudente del poder que resultó en la muerte de una persona, señalando que la mujer “no estaba atacando a los agentes”.

Frey hizo un llamado contundente a ICE para que abandone la ciudad: “¡No los queremos aquí! Su presencia no crea seguridad, sino sufrimiento y familias destrozadas”.

Declaraciones de Trump

El presidente Donald Trump defendió la actuación del agente y afirmó que la conductora era “desordenada” y “atacó brutalmente” a un oficial, quien aparentemente disparó en defensa propia. También calificó a una mujer que gritaba en la escena como “agitadora profesional” y responsabilizó a la “izquierda radical” por la violencia contra agentes federales.

Estas declaraciones aumentan la tensión entre el gobierno federal y las autoridades locales, mientras el FBI investiga el tiroteo y se revisan las imágenes grabadas por testigos y redes sociales.

