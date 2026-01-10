Aerolínea de bajo costo dejará de participar en el programa de vuelos para deportar a inmigrantes

Avelo Airlines, aerolínea de bajo costo con sede en Houston, Texas, dio a conocer que dejará de colaborar con las agencias federales en el programa de vuelos de deportación de inmigrantes carentes de estatus legal.

Después de varios meses de trabajar en un programa de vuelos chárter supervisado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para enviar de regreso a sus países de origen miles de extranjeros considerados peligrosos en Estados Unidos, la aerolínea refundada en 2021, informó que el 27 de enero cerrará su base en el Aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway, en Arizona, para después hacer lo mismo en Raleigh-Durham, Carolina del Norte, y Wilmington, Carolina del Norte.

A través de un comunicado, Avelo Airlines dio a conocer que su decisión surgió a raíz de percatarse de no haber generado suficientes ingresos consistentes y predecibles para compensar su complejidad operativa y sus costos operativos.

Asimismo, la compañía descartó que los comentarios de algunos de sus clientes desaprobando el servicio que le brindaban al DHS haya influido para que hayan decidido no trabajar más para la agencia federal.

“No observamos ningún impacto en la decisión de los clientes de volar. En 2025, Avelo transportó un récord de 2.6 millones de clientes en vuelos comerciales regulares, 11% más que en 2024, con un crecimiento mínimo de plazas. Nuestro factor de ocupación también aumentó con respecto a 2024”, detalla del documento.

La mayor deportación de inmigrantes en la historia de Estados Unidos continúa en marcha. (Crédito: Alex Brandon / AP)

No obstante, lo que parece ser otra razón de peso para dejar de ser parte de la deportación de inmigrantes, quedó expuesta en un correo electrónico de Andrew Levy, director ejecutivo, el cual fue enviado el martes de esta semana a los empleados de la aerolínea.

“Nos colocó en el centro de una controversia política”, señala parte de la redacción filtrada a la cadena de noticias CNBC.

Cabe señalar que tras el anuncio de Avelo Airlines dado a conocer en abril comprometiéndose a trasladar a inmigrantes fuera del territorio estadounidense, frente a más de una docena de aeropuertos donde opera Avelo, surgieron protestas de varias organizaciones que apoyan a inmigrantes.

Antes de recurrir a compañías privadas, el gobierno estadounidense había utilizado aviones de sus fuerzas armadas para deportar a cientos de inmigrantes.

