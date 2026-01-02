Invierten cantidades millonarias para buscar y deportar migrantes en el 2026

El espionaje de millones de familias inmigrantes augura un 2026 de “terror” debido a la guerra sin cuartel desatada por la administración del presidente Donald Trump, en su afán por deportar a la mayor cantidad de personas de Estados Unidos.

Para lograr su cometido, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha multiplicado la firma de contratos con empresas encargadas de vigilancia y rastreo.

“El aumento de las herramientas de vigilancia, tanto digitales como presenciales, por parte de la administración Trump es otro ejemplo de cómo su guerra sin cuartel contra los inmigrantes continúa sin control por parte de los republicanos en el Congreso, a pesar de que sus métodos siguen afectando negativamente a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes sin antecedentes penales”, declaró a La Opinión la congresista del Distrito 44, Nanette Díaz Barragán.

Rastreo de inmigrantes

Como parte de un nuevo programa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acordó con la empresa de vigilancia BI Incorporated -que fue adquirida en 2011 por GEO Group, el gigante de las prisiones privadas de inmigración- utilizar a investigadores privados a sueldo -conocidos como cazarrecompensas- y determinar la ubicación actual, pasada o alternativa de los inmigrantes a cambio de bonificación monetaria.

La empresa BI Incorporated, cuya matriz se localiza en Boulder, Colorado, pero que tiene presencia en California, Florida, Nueva York, Texas e Indiana tiene equipos de investigadores corporativos que utilizan la vigilancia para rastrear a los inmigrantes por todo el país.

Los servicios de localización de personas implican una búsqueda de ubicación avanzada con información identificable, verificación de datos comerciales y observación física para verificar domicilios actuales, del pasado o alternativos de inmigrantes incluidos en la lista de personas no detenidas aun por el gobierno federal.

Para activistas, catedráticos y políticos esa realidad significa que aumentará el “terror” de las redadas masivas de inmigrantes en el segundo año del segundo mandato presidencial de Donald Trump.

“Depuración étnica”

“La idea de deportación masiva se explica como una depuración étnica, de deportar a inmigrantes, darle la oportunidad a la comunidad blanca a reproducirse, y, por otra parte, debemos recordar que el odio es un negocio redituable”, dijo Miguel Tinker Salas, profesor emérito de historia en Pomona College.

“Recordemos que el odio es un instrumento muy poderoso para movilizar a un sector de la población a la que se le vende la idea de que la crisis [económica] del país es a causa de la inmigración, cuando la realidad es que son la causa de la concentración de la riqueza en este país”, observó el catedrático.

50,000 casos mensuales para investigar y ganancias millonarias

El gobierno también ha logrado contratar por 2.6 millones de dólares a la compañía EnProVera Corporation, de Tampla, Florida. Las tareas asignadas por la Oficina de Aplicación de la Ley y Deportaciones (ERO), del DHS y ICE incluyen investigación de ubicación avanzada mediante rastreo automatizado y manual en tiempo real e investigación exhaustiva mediante motores de búsqueda.

Las autoridades federales asignarían a la empresa aproximadamente 50,000 casos para que verifiquen domicilios dentro de los Estados Unidos.

Según la biografía y experiencia laboral de Larry Grant, director ejecutivo de EnProVera, incluye “la realización de operaciones clandestinas en el extranjero, la elaboración de un estudio altamente clasificado sobre las capacidades técnicas de una nación extranjera” y “el diseño de sistemas de inteligencia para apoyar operaciones de combate”.

Las mayores ganancias económicas previstas para la búsqueda de inmigrantes en todo el país son para Capgemini Government Solutions, una consultora federal con sede en McLean, Virginia. Su ganancia potencial rondaría más de 365 millones de dólares.

El contrato inicial de 4.8 millones de dólares proporciona a ICE servicios de localización de personas a nivel nacional. Las responsabilidades son proporcionar servicios de investigación y verificación de antecedentes personales de residentes en Washington.

En este caso, el gobierno requiere a la compañía recopilación de fotos y documentos para verificar la residencia o el empleo. Cada mes, se asignan aproximadamente 50,000 últimas direcciones conocidas para su investigación.

Por su parte, Bluehawk, una empresa con sede en Florida, podría obtener el segundo mayor pago con más de 200 millones de dólares.

El contrato inicial de 2.7 millones de dólares acordado el 16 de diciembre de 2025 concluiría el 15 de marzo de 2026. El objetivo de investigación son los inmigrantes de Washington, D.C.

En septiembre, Bluehawk anunció que comenzaría a trabajar en contrainteligencia para el Departamento de Seguridad Nacional, informó The Intercept, que añadió: “Al igual que otros contratistas seleccionados por ICE, la compañía se está centrando en la inmigración después de perfeccionar sus capacidades en operaciones militares y de inteligencia durante la guerra contra el terrorismo. Entre los asesores de la compañía se encuentran el exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Ronald Burgess, y Dell Dailey, un teniente general retirado del Ejército que dirigió el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de EE. UU. tras los atentados del 11 de septiembre”.

‘Guerra sin cuartel’

La congresista Barragán indicó que la administración no ha escatimado en gastos para perseguir a los inmigrantes en este país.

“Continúan buscando nuevas maneras de impedir la entrada de muchos inmigrantes y de expulsar a aquellos que se encuentran aquí con protección legal”, explicó. “Este ataque frontal contra los inmigrantes no terminará mientras Trump esté en el poder, a menos que los miembros republicanos del Congreso y el público estadounidense alcen la voz y digan basta”.

Consideró que los demócratas en la Cámara de Representantes siguen exigiendo responsabilidades a la administración Trump a través de demandas, visitas de supervisión, audiencias públicas, la retención de fondos y la presentación de legislación.

Sin embargo, lamentó que no cuentan con verdaderos aliados en el Congreso, “ya que los republicanos se han negado a oponerse a Trump y a sus medidas de control migratorio. Hemos logrado algunas victorias en los tribunales y la constante atención mediática sobre sus acciones crueles e inhumanas ha influido en la opinión pública. No nos detendremos hasta que nuestras familias y comunidades inmigrantes dejen de ser aterrorizadas”.

‘Inmoral, incorrecto y antiamericano’

El congresista demócrata Jimmy Gómez (California/34) declaró a La Opinion que “cualquier empresa que lucre del miedo, el sufrimiento y la vigilancia de las familias inmigrantes es inmoral y obtiene beneficios de información que supuestamente debería ser privada”.

“Convertir a seres humanos en objetivos financieros es incorrecto y antiamericano. Estas corporaciones están alimentando la fuerza policial nacional y personal de Trump, creada exclusivamente para separar familias”, agregó. “Pero los demócratas estamos contraatacando y estamos ganando”.

Gómez colaboró en la demanda contra la administración Trump para detener su intento de impedir que los miembros del Congreso realizaran inspecciones sin previo aviso en los centros de detención.

“Ahora, estoy utilizando esa victoria para entrar en estas instalaciones, exigir rendición de cuentas y exponer las condiciones brutales a las que están sometidos los detenidos. No permitiremos que estos abusos queden impunes, y seguiré denunciándolos cada vez que los vea”.

En efecto, en un fallo emitido el 17 de diciembre de 2025, la jueza de distrito estadounidense Jia M. Cobb concedió una solicitud de miembros demócratas del Congreso para suspender la política del ICE que exige a los legisladores avisen con siete días de antelación antes de visitar ciertas instalaciones.

La oficina de asuntos públicos de ICE no respondió antes del cierre de edición, sobre preguntas especificas relacionadas a las compañías que obtuvieron contratos.