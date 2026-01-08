Noem asegura que suman 650,000 inmigrantes deportados; muchos sin antecedentes criminales

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el gobierno de Donald Trump ha “arrestado, detenido y deportado a sus países de origen” a más de 650,000 inmigrantes, sin embargo, omitió decir que miles de estas personas no tenía vínculos con delitos.

De acuerdo a datos del Deportation Data Project de la Universidad de California, en Berkeley, al menos un tercio de los detenidos por agentes migratorios no tenía antecedentes criminales, pese a la retórica oficial.

A su regreso al poder, Trump dijo que su plan de deportación masiva solo estaba dirigida a criminales, sin embargo, en la práctica fue todo lo contrario.

Pese a ello, Kristi Noem sólo se concentró en las cifras y detalló que “Tenemos a 2.6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí. Estaban aquí ilegalmente, y más de 650,000 de ellas fueron arrestadas, detenidas y deportadas a sus países de origen”, es decir 30,000 más que al cierre de 2025.

In less than a year, OVER 622,000 criminal illegal aliens have been deported from our country.



Under President Trump and Secretary Noem, criminals are not welcome in the U.S. If you come to our country and break our laws, we will find you, arrest you, and deport you. pic.twitter.com/ac0Gm8lub4 — Homeland Security (@DHSgov) December 31, 2025

La titular de Seguridad Nacional agregó que “los 2 millones que se marcharon voluntariamente” tienen la “posibilidad para regresar a casa y volver (a Estados Unidos) algún día por la vía legal, para así tener la oportunidad de disfrutar del sueño americano”.

Noem recordó, además, que mañana en Estados Unidos se celebra el Día de las Fuerzas del Orden y animó a los ciudadanos a “darles las gracias”.

“Cuando vean a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza… Denles las gracias. Hagan algo amable por ellos. Invítenlos a almorzar”, señaló.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por las deportaciones masivas y las limitaciones prácticas al derecho de asilo en la frontera, señalando que estas políticas pueden poner en riesgo los derechos humanos de las personas afectadas.

Pese a las cifras, el gobierno aún no alcanza el millón de expulsiones anheladas por el republicano y que ha resultado más difícil de lo que creía.

Durante su campaña electoral insistió que si ganaba, llevaría a cabo la mayor deportación de la historia.

Sigue leyendo:

• Trump culpa a mujer que ICE mató en Minneapolis durante operativo migratorio

• Caucus Hispano del Congreso exige que ICE salga de las calles tras tiroteo mortal en Minneapolis

• Video muestra cómo ICE dispara a muerte a mujer en Minneapolis