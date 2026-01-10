Protestas en EE.UU.: miles marchan para exigir el fin de ICE y justicia para las víctimas

Desde primeras horas de este sábado, plazas, parques y calles de ciudades de todo Estados Unidos se llenaron de pancartas, velas y cánticos en el inicio a la jornada de protestas del fin de semana llamada “ICE fuera para siempre” (ICE Out For Good) .

La convocatoria busca honrar a quienes han perdido la vida a manos de los agentesServicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), visibilizar el costo humano de sus acciones y exigir rendición de cuentas a las autoridades.

Las manifestaciones, descritas por los organizadores como no violentas, legales y lideradas por la comunidad, continuarán durante el domingo y culminarán con más de 1,000 eventos en todo el país, desde pequeñas localidades hasta grandes ciudades.

Participan organizaciones como Indivisible, MoveOn Civic Action, ACLU, Voto Latino, United We Dream, 50501, NDLON, Public Citizen / Not Above the Law Coalition, The Workers Circle, y la campaña Disappeared in America, entre otras.

En Filadelfia, centenares de personas se reunieron frente a la sede local de ICE, ondeando banderas y coreando consignas como “ICE Out For Good”. En Knoxville, Tennessee, familias con niños y jóvenes activistas marcharon con pancartas que pedían justicia para Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense fallecida en un tiroteo a manos de ICE que se ha convertido en símbolo de la indignación pública.

Exigen justicia por Renee Nicole Good

“Renee debería estar viva hoy. Su muerte ha dejado un vacío doloroso en muchas comunidades”, dijo Leah Greenberg, codirectora de Indivisible.

“Este fin de semana no solo lloramos a quienes hemos perdido, sino que enfrentamos un patrón de daño que ha destrozado familias y aterrorizado barrios enteros”.

Los organizadores recalcan que estas protestas buscan mostrar solidaridad, crear conciencia y mantener presión sobre las autoridades. DaMareo Cooper, de Popular Democracy, señaló que el financiamiento masivo a una agencia que “aterroriza a las comunidades” es “moralmente indefendible”, mientras que Deirdre Schifeling, de ACLU, aseguró que la movilización refleja la creciente oposición pública a ICE.

Comparten dolor y exigencia de justicia

Desde calles de Florida hasta plazas de Carolina del Norte, los manifestantes encendieron velas, pintaron murales y compartieron historias de familiares y amigos afectados por políticas migratorias.



Organizaciones como MoveOn Civic Action, United We Dream, NDLON, Public Citizen / Not Above the Law Coalition y The Workers Circle advirtieron sobre la militarización de las fuerzas de inmigración y reclamaron cambios inmediatos para proteger la vida y los derechos civiles.

El mensaje central de este fin de semana de acción es claro: ICE debe salir de las comunidades estadounidenses y se requiere justicia para quienes han sido víctimas de abusos.



Mientras los activistas continúan marchando, la atmósfera combina tristeza por vidas perdidas con determinación por lograr un cambio tangible en las políticas migratorias del país.

La jornada de este sábado concluyó con acciones pacíficas movilizando a miles de personas en plazas, parques y calles de todo Estados Unidos

