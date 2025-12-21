Hispano declarado no culpable por remolcar auto de ICE durante redada en Los Ángeles

Un conductor de grúa hispano fue declarado no culpable de cargos federales después de ser acusado de remolcar un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un arresto de inmigración en el centro de Los Ángeles.

Bobby Núñez, de 33 años, fue acusado de robo de propiedad del gobierno, por lo que enfrentaba una sentencia de hasta 10 años de prisión, pero un jurado lo declaró no culpable este viernes.

“El juicio duró cuatro días. El jurado deliberó durante más de tres horas. No tenemos más comentarios“, dijo la Fiscalía de Estados Unidos en un comunicado.

En septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó un video que muestra a un conductor de grúa remolcando una camioneta SUV del gobierno a un agente de ICE en medio de una redada que se llevó a cabo en agosto en el centro de Los Ángeles.

La operación de ICE estaba dirigida contra la influencer Tatiana Martínez, quien, según se informó, transmitía en vivo la actividad de control migratorio a miles de personas en las redes sociales. En el mismo video se observa cómo la sacaron de su automóvil para arrestarla sin una orden judicial.

Cuando el conductor de la grúa remolcaba la camioneta, los agentes federales de inmigración se movilizaron para intentar detener el traslado del vehículo.

El video del arresto de Núñez fue publicado en septiembre por el fiscal adjunto de los Estados Unidos para Los Ángeles, Bill Essayli.

“Aparentemente, pensó que sería divertido interferir con nuestras operaciones de control de inmigración. Ahora puede reírse tras las rejas mientras enfrenta la justicia“, escribió el fiscal adjunto.

Según un comunicado de prensa de la oficina de Essayli, agentes federales utilizaron dos vehículos para bloquear el automóvil donde se encontraba la influencer y evitar así que escapara. Al parecer, los vehículos oficiales tenían las luces de emergencia encendidas.

Durante el arresto de Martínez, presuntamente Núñez presionó la puerta del copiloto de su grúa contra un agente, quien después amenazó a Martínez.

Cuando los agentes se encontraban con un segundo hombre acusado de intervenir en el arresto, Núñez supuestamente encadenó el vehículo federal y lo arrastró, con las llaves en su interior, además de un arma de fuego guardada en una caja fuerte.

Las autoridades no informaron si Núñez fue puesto en libertad tras ser declarado no culpable de los cargos federales en su contra.

