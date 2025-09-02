ICE detiene a influencer en Los Ángeles sin orden judicial, revela abogado

La influencer latina arrestada de manera violenta por ICE hace dos semanas en el centro de Los Ángeles exigía a los agentes federales que le mostraran la supuesta orden judicial que llevaban, aseguró su abogado.

Tatiana Martínez, influencer colombiana de 24 años, se mantiene bajo custodia de las autoridades de inmigración tras su detención el 15 de agosto mientras transmitía en vivo en sus redes sociales desde el interior de un automóvil Tesla.

Tatiana Martinez, a Tiktok influencer and illegal alien, was arrested in Los Angeles today by federal agents during a live stream. She resisted arrest and was pulled screaming from her Tesla, later taken by ambulance to a hospital before ending up in detention. Adios amigos! pic.twitter.com/DYFj5WcsKl — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) August 16, 2025

Varios videos captaron el momento en que los agentes federales la sacaron de forma violenta del automóvil y la esposaron mientras la mujer se encontraba en el suelo.

Sigue leyendo: Escuelas en alerta por ICE ante retorno a clases

“La razón por la que no salió es porque eran hombres enmascarados y dijeron que tenían una orden judicial. Ella solo quería que se la mostraran: ‘Muéstrenme la orden’, y nunca mostraron nada“, dijo el abogado de la influencer, Carlos Jurado, a la cadena ABC.

El abogado afirmó que la detención de Martínez, originaria de Colombia, ocurrió mientras estaba estacionada en su edificio de apartamentos en el centro de Los Ángeles, y que la arrestaron porque utilizaba su plataforma, con más de 47,000 seguidores, para grabar y reportar la actividad de ICE.

“Creemos, en este momento, con base en las cosas que le han dicho, que, porque estaba filmando actividades de ICE, fue arrestada“, agregó Jurado.

Sigue leyendo: Más 5,000 inmigrantes indocumentados arrestados por redadas en Los Ángeles

El abogado dijo que Tatiana, quien llegó a Estados Unidos hace cuatro años, sufrió un desmayo debido al trauma, por lo que fue hospitalizada y posteriormente trasladada a un centro de detención en Calexico.

“Fui a visitarla. Son unas tres hora y media o cuatro horas de ida y vuelta. Así que fui a visitarla. Estaba muy contenta de ver a alguien. Puedo asegurarles que todavía podía ver moretones en su cuerpo por el arresto”, añadió Jurado.

La secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo hace dos semanas a Newsweek que la influencer había sido arrestada debido a una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol en Los Ángeles.

Sigue leyendo: ICE incrementa su presencia en Los Ángeles con más redadas

Pese a la versión de la secretaria adjunta del DHS, el abogado todavía cree que Tatiana Martínez fue perseguida porque estaba utilizando su plataforma.

“Los agentes que la arrestaron no le dijeron nada que sugiriera que fue por conducir bajo los efectos del alcohol“, expresó Jurado.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha proporcionado información actualizada sobre la situación legal y migratoria de Tatiana Martínez.

Sigue leyendo:

· Redadas provocan trauma a niños en el regreso a clases

· Congresista Luz Rivas presiona a ICE por falta de información sobre inmigrante y bloqueo en supervisión

· Condenan nueva y violenta redada de ICE en Home Depot de Westlake en Los Ángeles