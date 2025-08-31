ICE incrementa su presencia en Los Ángeles con más redadas

Las agencias federales de inmigración aumentan en número en el área de Los Ángeles, con el arresto de al menos siete personas en dos operativos y la protesta de comunidades y líderes locales.

Varios trabajadores fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo que llevó a cabo este viernes en un centro de lavado de autos en Studio City, donde miembros de la comunidad se enfrentaron a las fuerzas del orden.

Los agentes de ICE ejecutaron un operativo en Studio City Hand Car Wash, en 11514 de Ventura Boulevard, ante la mirada atónita de los clientes habituales que quedaron sorprendidos mientras las autoridades detenían a cuatro de los trabajadores.

Desde la semana pasada, el zar fronterizo, Tom Homan, advirtió que aumentarían las redadas migratorias en Los Ángeles y en otras ciudades consideradas como santuarios que no colaboran con las agencias federales.

Las agencias federales intensificaron los operativos contra inmigrantes indocumentados desde el 6 de junio en el área de Los Ángeles y el sur de California, con decenas de ciudades declaradas como santuario para proteger a los miembros de las comunidades inmigrantes.

Desde el inicio de la administración Trump, el 20 de enero, el presidente dio la orden de que las agencias federales arrestaran a personas que no tienen la documentación migratoria para deportarlas del país.

Al parecer, además de los arrestos que hicieron los agentes de ICE en el lavado de autos de Studio City, se reportó que este viernes también se llevó a cabo una redada en un Home Depot en Pomona.

“La gente les grita a los agentes de ICE, insultándolos y vociferando contra ellos. Llevan máscaras y chalecos antibalas. Tienen armas largas, pistolas, y persiguen y gritan a todo el mundo”, dijo Jay Schwartz, testigo de la redada en Studio City, a la cadena ABC.

Studio City Hand Car Wash tiene más de 30 años de operar en Ventura Boulevard y se ha convertido en un centro de lavado de autos muy conocido en la comunidad.

Durante el operativo del viernes, varios de los empleados del lavado de autos fueron perseguidos, detenidos y obligados a subir a vehículos por los agentes enmascarados.

“Algunos de ellos (los empleados) son gente trabajadora que laboró aquí durante varios años. Siempre se presentan a trabajar, no beben, no se drogan, no roban. Son buenas personas. Es un día triste”, expresó el propietario de Studio City Hand Car Wash, Ben Forat.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuatro personas originarias de México y Guatemala fueron detenidas durante la redada del viernes en Studio City.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevaron a cabo una redada en el Home Depot en Pomona, donde se arrestó a tres inmigrantes indocumentados de México y Guatemala, dijo el DHS en un comunicado.

“Misael Feliciano-López, indocumentado de origen mexicano, fue condenado previamente por un delito grave de lesiones corporales a su cónyuge y arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol”, expresó el DHS en su comunicado.

Los agentes de ICE han llevado a cabo varias redadas en el Home Depot de Pomona, así como en otras tiendas de esta cadena en diferentes localidades de Los Ángeles y el sur de California.

Además de los Home Depots, ICE y CBP también planean sus operativos en centros de lavado de autos, sitios donde es habitual que laboren inmigrantes indocumentados.

La senadora estatal demócrata Susan Rubio condenó los operativos y dijo estar devastada por el arresto de cuatro jornaleros en el Home Depot de Pomona.

“Son personas trabajadoras que simplemente buscan la oportunidad de mantener a sus familias. Redadas como esta no hacen más que aterrorizar a las comunidades y castigar a quienes contribuyen a nuestra comunidad”, dijo la legisladora en un comunicado.

“En el proceso, se destruyen familias, y los niños se quedan solos, llorando y preguntándose si volverán a ver a sus padres”, agregó.

Rubio aseguró que, como senadora, seguirá luchando para garantizar que todas las familias sean tratadas con dignidad y respeto, y que las redadas de inmigración deben detenerse.

