Influencer latina que alertaba sobre redadas termina hospitalizada tras ser detenida por el ICE

Mientras realizaba una transmisión en TikTok, la creadora de contenido Tatiana Martínez fue arrestada de manera violenta por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de tal suerte que presuntamente fue necesario ingresarla a un hospital de Los Ángeles, California.

La mujer en cuestión se dedicaba a informar a sus más de 30,000 seguidores en redes sociales sobre las redadas del ICE y los abusos cometidos por sus agentes al detener a extranjeros carentes de estatus legal.

A través de un video grabado por un civil y después compartido en redes sociales, se aprecia que el viernes por la tarde, Tatiana Martínez fue sacada del interior del vehículo Tesla que conducía para de inmediato ser sometida en el piso.

En otra grabación, a la mujer se le escucha decir que está dispuesta a ser detenida, pero al negarse a descender de su automóvil, dos agentes comienzan a jalonearla con fuerza hasta esposarla una vez que está fuera de la unidad.

Mientras todo eso sucede, un miembro del ICE se aleja corriendo de la escena para tratar de evitar que la grúa de un servicio de control de estacionamiento enganche y se lleve el vehículo que lo transportaba tanto él a como sus compañeros para realizar el operativo de detención.

Tatiana Martinez, a Tiktok influencer and illegal alien, was arrested in Los Angeles today by federal agents during a live stream. She resisted arrest and was pulled screaming from her Tesla, later taken by ambulance to a hospital before ending up in detention. Adios amigos! pic.twitter.com/DYFj5WcsKl — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) August 16, 2025

Algunas personas describen en redes sociales que Tatiana Martínez terminó desmayándose debido a la impresión de ver cómo era detenida debido a su condición de inmigrante.

En un tercer video se aprecia a un grupo de paramédicos ingresando a una persona en camilla a un hospital dando a entender que se trata de la misma persona detenida minutos antes por el ICE.

Hasta el momento, se desconoce la condición en que se encuentra Tatiana Martínez y el sitio exacto a donde podría haber sido llevada después de recibir atención médica.

En respuesta, otros influencers dedicados a crean contenidos relacionados con la política migratoria impulsada por la actual administración federal para llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes en la historia, señalan estar preocupados ante la posibilidad de que ellos puedan correr la misma suerte que Tatiana Martínez.

