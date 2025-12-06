Los silbatos, una herramienta más para alertar sobre la Migra

A principios de diciembre, en medio de un angustioso silencio, mientras los agentes federales de migración perseguían desesperadamente a un jornalero, en el estacionamiento del Home Depot en la ciudad de Huntington Park en el condado de Los Ángeles, los miembros de las patrullas comunitarias silbaban para advertir sobre el operativo.

Los silbatos se han convertido en una herramienta más a disposición de las organizaciones que patrullan las calles de Los Ángeles y el sur de California para advertir sobre la presencia de la Migra.

La Unión del Barrio y la Coalición Comunitaria de Autodefensa documentaron la persecución del jornalero que terminó por ser atropellado y en el hospital, pero logró que los agentes federales de migración no se lo llevaran arrestado.

“Ernesto no quiere hablar con nadie. Algo que es muy común, entre quienes pasan por esas experiencias traumáticas. Quedan con mucho miedo”, dice Ron Góchez, líder la Unión del Barrio, una de las organizaciones que hacen patrullaje comunitario para documentar las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en Los Ángeles.

“Somos varias organizaciones las que andamos patrullando por diferentes partes de la ciudad”, dice.

Durante el operativo del ICE en el Home Depot de Huntington Park, se escuchaba como los voluntarios usaban silbatos para advertir de la presencia de la Migra.

“Empiezan a silbar para alertar a la comunidad, y hemos tenido éxito porque la gente ya sabe que el chiflido indica que algo está pasando y que el público en general pueda participar”.

Dice que también usan los claxones de los carros, pero los silbatos son un instrumento sencillo y barato que sale menos de un dólar por cada uno, y muchas organizaciones de defensa de los inmigrantes los están adquiriendo.

“Usarlos puede evitar el secuestro de una persona en la comunidad”.

Góchez dice que cuando un juez emitió una orden temporal para dejar de hacer arrestos de inmigrantes en Los Ángeles con base en el perfil racial, bajaron las redadas.

“Después subieron un poco, y la semana de Acción de Gracias se la tomaron de vacaciones, pero regresaron a tomar ventaja. Afortunadamente no han podido llevarse mucha gente como ellos quisieran”, dice.

Góchez sostiene que muchos agentes se han ido a otros estados a hacer sus secuestros; a nivel local, se fueron al condado de Orange.

“La mayoría de los agentes salen de Terminal Island en San Pedro donde tienen su base; y hemos visto redadas pero no operativos grandes. Hoy pegaron (jueves 4 de diciembre) en varios lavados de carros y Home Depots”.

Para este líder proinmigrante es difícil decir dónde han atacado más. “Los hemos visto en Wilmington, Huntington Park, en el Este de Los Ángeles, en el centro, en North Hollywood. En realidad andan por todo el condado de Los Ángeles”.

Dice que está claro que aplican el perfil racial, y si eres ciudadana no les importa, te llevan y después te sueltan.

“Entiendo que a pesar de que los Home Depot son el blanco de las redadas, los jornaleros sigan yendo a buscar trabajo porque tienen necesidad, pero por qué la gente que no tiene papeles va a comprarles. Varios han ido de compras, y los ha detenido y deportado”.

Góchez afirma que están haciendo todo lo que pueden para informar, pero la comunidad inmigrante también debe poner de su parte y no arriesgarse innecesariamente.

Izzy Ramírez, quien recientemente entró a trabajar como reportero a la publicación LA Taco, pero quien durante dos meses, entre agosto y octubre, participó como voluntario en el patrullaje comunitario en el condado de Orange, dijo que definitivamente los agentes de migración se concentran en atacar los barrios donde están los latinos.

“En el condado de Orange se enfocan en Santa Ana, y los agentes de las cortes les mandan textos a los del ICE para avisarles cuando hay audiencias de asilo o la residencia; y vayan a detener a los inmigrantes”.

Lo que más le impactó a Izzy durante el tiempo que anduvo en el patrullaje comunitario para documentar la acción de los agentes federales, dice que sin duda, fue el racismo.

“Cuando son güeros, no preguntan nada”, dice.

Y explica que la razón del patrullaje no solo es documentar, sino notificar a los familiares y a las organizaciones para que les presten ayuda legal a los inmigrantes detenidos.

“Lo que he visto es que se está poniendo peor. En un día vimos más de 50 avistamientos de la Migra”.

De acuerdo al Transactional Records Access Clearinghouse, hasta el 16 de noviembre, había 65,135 inmigrantes bajo custodia de ICE, el 73.6% no tenían antecedentes criminales. En California, hasta el 10 de noviembre, había 5,976 inmigrantes en los centros de detención.