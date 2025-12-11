Haz un regalo a una familia afectada por las redadas

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass invitó a los angelinos a regalar esta temporada navideña a las familias afectadas por las redadas migratorias, y hacer una diferencia en sus vidas.

“Todo angelino merece sentir la esperanza, el cariño y la comunidad que se vive en esta época del año, especialmente las familias afectadas por la reciente actividad migratoria federal”, dijo la alcaldesa Bass.

“Ninguna donación es demasiado pequeña, y cada acto de generosidad alegra la temporada navideña para quienes más lo necesitan”.

Así que animo a todos los angelinos a visitar un centro local y a mostrar el verdadero espíritu de un Los Ángeles unido, compasivo y solidario.

Lleva tus regalos sin envolver a las oficinas de la alcaldesa Bass. (Araceli Martínez/La Opinión)

La alcaldesa invita a hacer donaciones en juguetes, libros, tarjetas para comprar víveres, equipo deportivo y ropa para el invierno.

Más que en un regalo de temporada, la oficina de la alcaldesa señaló que los presentes navideños son un recordatorio poderoso de que la ciudad, ve, apoya y está de pie con cada familia que llama a Los Ángeles su hogar.

“En estas fiestas, animamos a los angelinos a compartir la calidez y la amabilidad que hacen que nuestra ciudad se sienta como una familia. Juntos, con el corazón lleno y como una sola ciudad, podemos apoyar a las familias locales, alegrar las vidas de los jóvenes y asegurar que cada niño se sienta reconocido, valorado y apoyado”, señaló la oficina de la alcaldesa Bass.

La oficina de la alcaldesa Bass en Eagle Rock es uno de los sitios para llevar regalos a familias afectadas por redadas. (Araceli Martínez/La Opinión)

Lugares para llevar tus donaciones:

Main City Hall Mayor’s Help Desk: 200 N. Spring St. Los Angeles, CA 90012

South LA City Hall: 8475 S Vermont Ave., Los Angeles, CA 90044

Van Nuys City Hall: 14410 Sylvan St., Van Nuys, CA 91401

Eagle Rock City Hall Mayor’s Office: 2035 Colorado Blvd., Los Angeles, CA 90041

West LA Municipal Building Mayor’s Office Lobby: 1645 Corinth Ave., Los Angeles, CA 90025

San Pedro City Hall Office: 638 S Beacon St., San Pedro, CA 90731

Horario y días de entrega: Desde hoy y hasta el 17 de noviembre, entre las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Puedes donar artículos nuevos que no estén envueltos. Aquí la lista:

Juguetes, rompecabezas y juegos de mesa

Libros

Juegos para colorear/actividades

Equipo de deportes

Útiles escolares

Tarjetas de regalo para comprar comestibles

Tarjetas prepagadas para el transporte público/tarjetas TAP

Artículos básicos para el hogar

Abrigos, sudaderas, gorros, guantes, calcetines, suéteres

Cobijas

Kits de comidas navideñas o paquetes de alimentos no perecederos

Materiales para envolver regalos

La alcaldesa pidió unirse a la campaña para que esta temporada navideña no solo sea especial, sino inolvidable para las familias inmigrantes que más nos necesitan.

Los angelinos pueden visitar el sitio mayor.lacity.gov/HolidayDrive2025 para obtener más información y encontrar maneras de ser voluntarios.

Los Ángeles ha sido una de las ciudades más afectadas por las redadas durante el segundo mandato del presidente Trumpo.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que las autoridades federales de inmigración han arrestado a más de 10,000 personas en Los Ángeles desde junio de 2025 como parte de operativos emprendidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo al DHS, entre los arrestados de países como México, Irán, Armenia, Cuba y Kenia, están varias personas con condenas penales que abarcan desde delitos sexuales y homicidio hasta delitos relacionados con drogas y armas. secuestro, fraude y robo de vehículos.

Sin embargo, datos obtenidos y publicados por el Proyecto de Datos de Deportación, una iniciativa conjunta de UCLA y UC Berkeley Law, este mes de diciembre, muestran que en los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente Trump, de 225,000 arrestados por el ICE en todo el país, alrededor de 75,000 no tenían antecedentes penales, lo que representa más de un tercio de todos los arrestos.

Vivienda en lugar de regalos

Mayra Todd, líder de la organización Mujeres de Hoy, dijo que la alcaldesa Bass es una persona con muy buenas intenciones, pero se necesita más apoyo para los inmigrantes que por falta de trabajo, se están quedando en la calle.

“Hace unos días a una madre que vivía en su carro con sus hijos, le quitaron su vehículo sin darle una opción de dónde vivir. No sabemos ahora dónde esté viviendo. Una persona trató de ayudarle, marcando al 211 de la ciudad, pero ahí solo te proporcionan un montón de números telefónicos pero no hay un apoyo real”.

Agregó que de nada le sirve a una familia, los regalos de Navidad, sino tienen un techo bajo sus hombros.

“Estamos muy preocupados. Necesitamos vivienda accesible y segura para las familias inmigrantes que están perdiendo sus espacios”.