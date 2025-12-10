Ciudadanos estadounidenses de California testifican arrestos ilegales de ICE

Ciudadanos estadounidenses del sur de California testificaron este martes ante miembros del Senado y la Cámara de Representantes sobre haber sido arrestados ilegalmente por agentes federales de inmigración durante redadas y operativos de inmigración.

Los testimonios de las personas que sufrieron las detenciones por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se presentaron ante los legisladores en la ciudad de Washington D.C.

“Me identifiqué como ciudadano estadounidense y veterano, pero eso no importó“, expresó el veterano del ejército George Retes, quien vive en el sur de California.

La declaración de Retes está entre los testimonios de más de 20 ciudadanos, en el informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado titulado: “Autoridad sin control: Examinando las detenciones extrajudiciales de ciudadanos estadounidenses por parte de la Administración Trump”.

El informe denuncia a las autoridades federales de inmigración, que reúne testimonios de ciudadanos estadounidenses que han sido agredidos físicamente, han sido rociados con gas pimienta, se les ha negado atención médica y, en ocasiones, han estado bajo custodia durante días.

“Este informe debería conmocionar la conciencia de Estados Unidos“, declaró el senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), quien organizó el foro en Washington D.C. junto con el congresista Robert García (demócrata por Long Beach).

García expresó que la secretaria del DHS, Kristi Noem, debería estar avergonzada por la actuación de sus agentes, e incluso declaró que la funcionaria federal debería renunciar a su cargo.

Durante el foro, los legisladores vieron videos que mostraban algunos de los incidentes, tanto de casos que ocurrieron en el sur de California, como en otras ciudades del país.

“Les dije repetidamente que me estaba recuperando de dos cirugías de riñón recientes. Nadie lo tomó en serio hasta que comencé a orinar sangre“, expresó Dayanne Figueroa, quien fue detenida por agentes federales en Chicago.

“No podía acceder a agua potable sin comprar primero un vaso. Tenía sed“, dijo Andrea Vélez, ciudadana estadounidense de Los Ángeles, quien también fue arrestada por inmigración.

George Retes, veterano discapacitado del ejército de Estados Unidos, fue arrestado en julio por agentes federales durante una redada de inmigración en la localidad de Camarillo, en el condado de Ventura, cuando se presentaba a trabajar en Glass House Farms.

El veterano del ejército, George Retes, dio testimonio del arresto que sufrió en Ventura. Crédito: United Farm Workers | Cortesía

Durante el foro, Retes denunció que los agentes federales lo mantuvieron desnudo, solo con una bata de hospital, bajo vigilancia permanente por riesgo de suicidio.

“Estuve en esas condiciones desde el viernes por la mañana hasta que me liberaron. Mi familia no tenía ni idea de dónde estaba. Me liberaron sin explicación alguna y sin un solo cargo“, añadió Retes, con voz entrecortada y haciendo pausas para recomponerse.

En octubre, un informe de ProPublica encontró que unos 170 ciudadanos estadounidenses habían sido arrestados durante redadas y manifestaciones, incluidos alrededor de una docena de funcionarios electos.

Los detenidos fueron acusados de interferir con los agentes federales o de agredirlos. Según el informe de ProPublica, los casos fueron frecuentemente desestimados.

“La cuestión no es mirar atrás, sino hacia adelante. ¿Qué podemos hacer juntos par que esto no vuelva a suceder?”, preguntó George Retes.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a los cuestionamientos sobre cuántos ciudadanos estadounidenses han sido arrestados, e incluso, ha negado que ICE arreste a ciudadanos estadounidenses, a pesar de los casos documentados.

