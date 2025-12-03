Deportaciones de Trump han impactado en la economía y empleo de California, según UCLA

La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) advirtió que las políticas de deportación impulsadas por el Gobierno de Donald Trump han comenzado a dejar una huella negativa en la economía californiana, particularmente en el mercado laboral.

De acuerdo con el análisis del centro de investigación Anderson School of Management, el estado experimentó en los primeros ocho meses de 2025 una reducción sostenida de empleos en nómina, algo que no ocurría desde los meses más críticos de la pandemia.

El reporte señala que la tasa de desempleo en California alcanzó en agosto un promedio del 5.5 %, superando por más de un punto porcentual el índice nacional.

Este aumento, según los investigadores, se relaciona con el impacto de las deportaciones masivas, que han alterado la dinámica de consumo y generado disrupciones en sectores donde la mano de obra inmigrante juega un papel complementario clave.

Los rubros de la construcción, la manufactura de bienes no duraderos, el comercio minorista, así como el ocio y la hostelería, figuran entre los más afectados. El análisis subraya que, históricamente, las restricciones migratorias severas “tienden a aumentar el desempleo”, no solo entre los trabajadores extranjeros sino también entre empleados nacidos en Estados Unidos, debido a la caída de la actividad económica asociada a la reducción del gasto familiar y empresarial.

It’s been 5 months since the ICE raids started, and even though they’re no longer dominating the headlines, they continue. pic.twitter.com/3NGVbTOmFB — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) November 24, 2025

Datos iniciales a nivel de condado muestran que el efecto es más pronunciado en las zonas con mayor dependencia de trabajadores extranjeros, especialmente en actividades agrícolas, construcción residencial y servicios turísticos.

A ello se suma un entorno económico marcado por recortes al gasto federal, aranceles que encarecen insumos y condiciones de financiamiento que continúan siendo elevadas.

La escasez de mano de obra generada por las deportaciones también está frenando el desarrollo de nuevas viviendas, en un estado que ya enfrenta un déficit crítico en su oferta habitacional.

El informe advierte que los costos de materiales, impulsados por las tarifas comerciales, están agravando aún más la situación del sector.

Pese a este panorama, los expertos de UCLA señalan que California mantiene un desempeño sobresaliente en industrias de alta productividad, como la inteligencia artificial, la manufactura avanzada y la aeroespacial, sostenidas por altos niveles de inversión en capital de riesgo.

Para 2026, se proyecta que el desempleo permanezca alrededor del 5.5 %, con una mejora gradual hacia 2027.

Mas estudios confirman afectación

Por otro lado, según otro estudio publicado en agosto de este año por el Centro Comunitario y Laboral de UC Merced, el impacto económico de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump en la fuerza laboral de California es comparable al inicio de la Gran Recesión.

Dicho estudio analizó datos de la Oficina del Censo de EE. UU., y de la Oficina de Estadísticas Laborales para medir la participación laboral en el sector privado.

Durante la semana del 8 al 14 de junio, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron redadas masivas en Los Ángeles y otras zonas del estado, California vio una caída del 3.1% en su tasa de participación laboral, mientras que en el resto del país esta tasa aumentó un 0.5%, según el reporte.

Para comparar, el estudio señala que la fuerza laboral de California disminuyó un 3% entre diciembre de 2007 y enero de 2008, el primer mes de la Gran Recesión.

Los datos sugieren que la política migratoria agresiva de la administración Trump —donde los agentes federales persiguen a todos los trabajadores indocumentados, no solo a quienes tienen antecedentes penales graves— afecta a toda la fuerza laboral.

