Trágica separación: padre e hija en redada migratoria en Los Ángeles

Un padre hispano y su hija de dos años fueron separados por agentes federales durante un operativo de inmigración la mañana de este martes frente a una tienda Home Depot en Los Ángeles.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el hispano Dennis Quiñónez, ciudadano estadounidense, arrojó piedras a los agentes, además de blandir un martillo, mientras se llevaba a cabo una redada migratoria cercana, por lo que los agentes lo arrestaron por presunta agresión.

ASSAULT ON LAW ENFORCEMENT.



During a targeted immigration enforcement operation, a U.S. citizen exited his vehicle WIELDING A HAMMER and THREW ROCKS at law enforcement while he had a child in his car.



He was arrested for assault and during his arrest a pistol was found in his… https://t.co/58TFRoVvWq — Homeland Security (@DHSgov) November 5, 2025

La organización “Los Angeles Rapid Response Network (LARRN)” dijo que un hombre y una niña pequeña estaban siendo sometidos a un “arresto inquietante” la mañana de este martes 4 de noviembre.

Según LARRN, la redada ocurrió mientras agentes federales se encontraban en el área de un estacionamiento del Dodger Stadium, inmueble que está a poca distancia de la tienda Home Depot, ubicada en Cypress Park, donde ocurrió el arresto.

Un video muestra a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando se alejaban en el automóvil del hispano, en cuyo interior estaba la pequeña de dos años sujeta a una silla de seguridad.

La madre del hispano, María Ávalos, aseguró que los agentes federales no le entregaron a su nieta hasta que presentó el acta de nacimiento de la niña para demostrar su parentesco.

Los agentes retuvieron a la pequeña durante cuatro horas mientras Ávalos podía encontrar el documento de su nieta, papel que se encontraba guardado en una caja, debido a que la familia se acababa de mudar.

“Me alegró verla allí. Me alegró mucho. Ya está de vuelta con su madre, se encuentra bien“, expresó María Ávalos después de rescatar a su nieta.

Los agentes federales dijeron que, en el interior del vehículo, también encontraron una pistola, que había sido reportada como robada en Nueva York.

La organización LARRN reprobó que la presencia de los agentes federales armados ocurriera en un día en que los residentes de California ejercen su deber cívico de acudir a votar.

“La presencia de agentes federales enmascarados tiene como objetivo provocar caos, amenazar a toda nuestra comunidad y, en última instancia, suprimir nuestro derecho al voto“, dijo LARRN.

“El secuestro de un hombre y un bebé en el estacionamiento de una tienda Home Depot en Cypress Park demuestra la naturaleza cruda y cruel de los secuestros aleatorios con motivación racial que ocurren en nuestros vecindarios”, agregó la organización.

Los familiares dijeron que el hombre hispano permanece bajo custodia a la espera de que se le impongan cargos. Según funcionarios del DHS, Quiñónez también tenía una orden de arresto pendiente por daños a la propiedad.

“El individuo tiene una orden de arresto vigente por daños a la propiedad. Nos negamos a disculparos por hacer cumplir la ley. En el operativo se arrestó a cinco inmigrantes indocumentados de México y Guatemala que estaban infringiendo las leyes de inmigración de nuestro país”, dijo el DHS.

Las autoridades federales mencionaron que los antecedentes penales de Quiñónez incluyen conducir bajo los efectos del alcohol, conducir sin licencia y deportación previa, lo que constituye un delito grave.

Registros judiciales mostraron que el hispano se declaró no culpable de un cargo menor de vandalismo.

