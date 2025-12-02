Los Ángeles avanza en ordenanza contra agentes encubiertos

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó este martes, en una primera votación, una ordenanza propuesta para prohibir a los agentes del orden público, incluidos agentes de ICE, usar máscaras u ocultar sus identidades cuando lleven a cabo operativos policiales en el condado.

La ordenanza, que fue propuesta por la supervisora Janice Hahn, con la coautoría de la supervisora Lindsey Horvath, fue aprobada con cuatro votos a favor y ninguno en contra. Todavía se requiere una segunda votación, programada para el 9 de diciembre.

✔️ My motion with @LindseyPHorvath to ban ICE and other law enforcement agencies from wearing masks and concealing their identities has been APPROVED.



We cannot have secret police terrorizing our communities. If this law means a fight in court—I think it's a fight worth having. pic.twitter.com/wk81IWAg15 — Janice Hahn (@SupJaniceHahn) December 2, 2025

En caso de ser aprobada, la medida prohibirá a todos los agentes del orden público, locales, estatales y federales, usar máscaras mientras interactúan con los residentes mientras trabajan en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles.

Además, la ordenanza requerirá que todos los miembros del orden público lleven una identificación visible y su afiliación a la agencia a la que pertenecen.

“Así se comporta la policía secreta autoritaria, no la legítima aplicación de la ley en una democracia”, expresó la supervisora Hahn.

“Los agentes de ICE violan los derechos de nuestros residentes todos los días que están en nuestras calles. Estos agentes se ocultan el rostro. Se niegan a usar placas. Meten a la gente en camionetas sin identificación a punta de pistola y se preguntan por qué se resisten al arresto”, agregó.

Hahn dijo que, en el condado de Los Ángeles, la policía no oculta el rostro, que esa es su expectativa y que la ordenanza se convertirá en ley.

De ser aprobada, la ordenanza entrará en vigor 30 días después de que se lleve a cabo la segunda votación.

Mandos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) defienden el uso de máscaras debido a que se ha registrado un aumento significativo en las agresiones contra los agentes federales.

En septiembre, California emitió una ley similar que prohíbe a los agentes federales cubrirse el rostro mientras llevan a cabo operativos en el estado, y que motivó una demanda por parte del gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, la propuesta del condado de Los Ángeles difiere ligeramente de la ley de California.

A diferencia de la ley estatal, la ordenanza del condado de Los Ángeles se aplicaría a las corporaciones estatales, como la Patrulla de Caminos de California.

La medida también incorpora excepciones adicionales previamente aprobadas elaboradas en consulta con las fuerzas del orden locales, como máscaras médicas, aparatos de respiración, cascos de motocicleta al conducir, equipos SWAT y operativos encubiertos activos.

