Líder sindical llevado a juicio por protesta contra redada de ICE en junio en Los Ángeles

El líder sindical David Huerta tendrá que enfrentar un juicio después de declararse no culpable de un cargo menor derivado de su arresto durante una manifestación contra un operativo de inmigración que se llevó a cabo en junio en el centro de Los Ángeles.

Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California (SEIU), fue arrestado el 6 de junio mientras participaba en una protesta frente a un negocio donde agentes de inmigración llevaban a cabo una investigación por presuntas irregularidades migratorias.

Inicialmente, al dirigente sindical se le imputó un delito grave relacionado con interferir, resistirse u oponerse a un agente federal, pero el mes pasado los fiscales retiraron esa acusación, dejando únicamente en su contra un cargo menor por obstrucción.

Huerta fue puesto en libertad tres días después de su arresto tras el pago de una fianza de $50,000 dólares.

De acuerdo con la acusación de los fiscales federales, durante la protesta, David Huerta se posicionó frente a un acceso vehicular y alentó a otros manifestantes a movilizarse en la zona para detener el paso de los agentes federales de inmigración.

Según un reporte federal, un agente le ordenó a Huerta que se retirara y posteriormente intentó apartarlo físicamente, momento en que ocurrió un forcejeo que terminó con el dirigente sindical en el suelo y bajo arresto.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se mostraron indignadas por el arresto de Huerta, y vieron este caso como un ejemplo del uso agresivo de la fuerza durante operativos migratorios impulsados por el gobierno del presidente Donald Trump.

Los abogados del dirigente sindical dijeron que buscarán acelerar el proceso judicial para limpiar su nombre, y sostuvieron que Huerta actuó dentro del marco de sus derechos de protesta y que la permanencia en el cargo menor carece de fundamento.

“Estos cargos son infundados. Son un intento de silenciar a cualquiera que se atreva a alzar la voz, organizarse o exigir justicia“, declaró Huerta este martes frente a la corte federal.

El juicio del dirigente sindical está programado para comenzar el 20 de enero de 2026.

El 6 de junio, día en que el líder sindical fue arrestado, marcó el comienzo de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles y en el sur de California, que no se han detenido después de casi seis meses.

