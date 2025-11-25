Protesta inusual en Home Depot de Los Ángeles: raspadores de hielo contra ICE

Manifestantes recurrieron a una singular forma de protestar en contra de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se han llevado a cabo en tiendas Home Depot de Los Ángeles y del sur de California.

Durante el fin de semana, decenas de activistas expresaron en una tienda Home Depot en la localidad de Monrovia su repudio contra los operativos de inmigración por parte de agentes federales de una manera peculiar.

Las personas compraban en la tienda un raspador de hielo (ice scraper, en inglés) por tan solo 17 centavos, e inmediatamente se formaban en la fila para devolverlo.

Con esta práctica, los activistas congestionaban las líneas de atención al cliente, algo que, según ellos, representaba un acto político para instar a Home Depot a mantener a los agentes de ICE lejos de sus tiendas.

“Queremos eliminar a ICE de nuestras comunidades“, expresó la directora de comunicaciones de la Red Nacional de Jornaleros, Palmira Figueroa, a la cadena CBS.

“Es un poco simbólico, ¿verdad? Usar un raspador de hielo, comprarlo e intentar colapsar su sistema por un momento, o por un tiempo, con el grupo de personas que están presenciando el hecho y están dispuestas a quedarse para defender los derechos humanos de los jornaleros”, agregó.

La actividad de compra y devolución de los activistas, que se prolongó durante una hora, impidió que la tienda operara con normalidad.

Además, los manifestantes también marcharon por los pasillos del negocio, lo que obligó a la gerencia del Home Depot de Monrovia a cerrar la tienda.

La directora de comunicaciones de la Red Nacional de Jornaleros dijo que los activistas se percataron de la rapidez con la que actuó la tienda, a pesar de no haber cerrado por ningún operativo de inmigración que se hubiera llevado a cabo previamente en el estacionamiento del negocio.

“¡Oh! ¿Se puede cerrar una tienda, verdad? Se puede cerrar por esto, pero no se puede, no se ha cerrado cuando se produce una redada y abusos por parte de ICE“, expresó Figueroa.

Funcionarios de Home Depot no han emitido ningún comentario en relación con la protesta que los activistas llevaron a cabo en la tienda de Monrovia.

Desde junio, cuando se intensificaron los operativos de inmigración en Los Ángeles y el sur de California por instrucción de la administración del presidente Trump, los agentes federales han tenido a las tiendas Home Depot como uno de los lugares frecuentes para sus redadas.

Agentes federales enmascarados, sin estar debidamente identificados, han detenido a jornaleros, muchos de ellos inmigrantes indocumentados, que frecuentan los estacionamientos de las tiendas Home Depot para ofrecer sus servicios como trabajadores en obras de construcción.

En declaraciones anteriores relacionadas con operativos de inmigración, la cadena de tiendas especializadas en productos de construcción ha reiterado que no coopera con los agentes de ICE y aclaró que no les notifican los operativos de forma previa a que ocurran.

“Queremos que Home Depot condene estas redadas de ICE en su propiedad. Sabemos que pueden hacerlo. Deberían alzar la voz y rechazar el uso de sus tiendas y sus instalaciones para infundir miedo y violencia”, añadió Figueroa.

Los activistas no descartaron la posibilidad de organizar otra protesta similar en otro lugar en un futuro próximo.

