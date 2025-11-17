Agente de ICE arrestado por detener a un joven a punta de pistola en Riverside

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue arrestado por presuntamente detener a un adolescente a punta de pistola mientras se encontraba fuera de servicio en el condado de Riverside.

En un comunicado de prensa, la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informó que el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. del 10 de noviembre afuera de una residencia en la cuadra 32000 de Daybrook Terrace, en la localidad de Temecula.

Suspect Arrested for Assault with a Deadly Weapon https://t.co/TCiTTKXP80 — Riverside County Sheriff (@RSO) November 16, 2025

Cuando llegaron, los alguaciles se entrevistaron con la persona que hizo el reporte, quien informó que su hijo de 17 años había sido detenido por un sujeto mientras conducía en un vecindario residencial.

Los oficiales se enteraron de que el hombre que lo detuvo mostró una placa y a punta de pistola ordenó al joven que saliera del vehículo, lo que hizo. El menor fue entregado a sus padres, quienes reportaron el incidente a las autoridades del condado.

La Oficina de Investigación de la Estación del Suroeste del sheriff se hizo cargo de la investigación, e identificó al sospechoso como Gerardo Rodríguez, residente de Temecula de 45 años.

Las autoridades contactaron al sospechoso en su domicilio y fue detenido sin incidentes. Se presentó una orden de registro en la casa de Rodríguez, donde se encontró evidencia relacionada con la investigación.

El agente de ICE fue ingresado en el Centro de Detención Cois Byrd por agresión con arma mortal, poner en peligro a un menor y agresión por parte de un funcionario público.

Greg Kirakosian, abogado que representa al adolescente y a su familia, dijo que el joven, mientras estaba conduciendo, Rodríguez, le apuntó con un arma y le exigió que se detuviera.

“En ese momento, creo que simplemente temía por su vida. Le apuntaron con un arma y le dijeron que se detuviera inmediatamente. Luego, esa misma persona se acercó a la puerta del conductor y lo sacó a punta de pistola”, expresó el abogado.

Rodríguez, conocido por los residentes del vecindario como agente de ICE, comenzó a interrogar al joven mexicano-estadounidense preguntándole quién era, de dónde era y exigiéndole documentación, lo que finalmente atrajo la atención de otras personas que vivían en esa calle.

“Para cuando llegaron los padres de nuestro cliente, los vecinos prácticamente habían acudido al rescate del joven y le habían impedido hacer (al agente de ICE) lo que estaba haciendo, calmándolo y obligándolo a regresar a su casa, dejando al niño solo”, agregó Kirakosian.

Según la cadena KTLA, los padres del joven habían sido alertados por un amigo de lo que estaba sucediendo, por lo que salieron de su casa con el pasaporte de su hijo, temiendo que el incidente pudiera ser algún tipo de redada de control migratorio, además de haber llamado al 911.

“Creo que en este momento muchos mexicano-estadounidenses, ya sea que se encuentren en una situación como esta o no, están enojados, molestos y asustados, y esto realmente les tocó de cerca”, dijo el abogado de la familia.

Kirakosian, abogado de derechos civiles de Los Ángeles, mencionó que el sujeto de 45 años se ha envalentonado por lo que hace y ve que otros agentes de ICE hacen cada día.

Hasta el momento, ni el adolescente ni sus padres han sido identificados por las autoridades del condado de Riverside.

El incidente en Temecula ocurre después de otros casos en los que agentes federales de inmigración han apuntado con sus armas a ciudadanos.

El 9 de noviembre, un video captó a un agente de ICE que apuntó con su arma a una mujer que se encontraba en un vehículo detrás de él en Santa Ana. Un policía de Fullerton que regresaba a su cuartel presenció el hecho y se negó a intervenir si no se había cometido ningún delito.

Sobre el incidente en Santa Ana, funcionarios federales dijeron posteriormente que la mujer estaba siguiendo al agente de ICE.

