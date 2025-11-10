Agente de ICE presuntamente apunta su arma a conductora en Orange

La policía de Fullerton negó auxiliar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que presuntamente apuntó con su arma a una conductora este domingo en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

En un comunicado, funcionarios del Departamento de Policía de Fullerton informaron que el incidente ocurrió aproximadamente a las 12:18 p.m. de este domingo 9 de noviembre en la intersección de Santa Ana Boulevard y Shelton Street.

De acuerdo con los informes, un agente federal de inmigración blandió su arma contra una conductora en Santa Ana, lugar en el que también se observó un vehículo de la policía de Fullerton. Este incidente fue grabado por la mujer y publicado en las redes sociales.

Sigue leyendo: Familia pide respuestas tras retención de niña de 2 años por ICE en Los Ángeles

Según la policía de Fullerton, uno de sus oficiales regresaba a la comisaría después de llevar a un recluso a la prisión del condado de Orange, cuando observó cómo un hombre salía de su vehículo y apuntaba con un arma de fuego a la conductora del automóvil que venía detrás.

“El oficial se detuvo de inmediato para ayudar, sin conocer la identidad del hombre armado ni las circunstancias que se desarrollaban ante sus ojos“, expresaron los funcionarios del Departamento de Policía de Fullerton.

Después de identificarse como agente de ICE y mostrar sus credenciales, el agente federal armado le mencionó al oficial de policía que la conductora lo había estado siguiendo y grabando.

Sigue leyendo: Redadas devastan el Distrito de la Moda en Los Ángeles

“El oficial de policía de Fullerton informó al agente que no podía ayudar si alguien lo seguía o grababa si no se había cometido ningún delito, y que la policía local (Departamento de Policía de Santa Ana) ya estaba en camino”, agregaron los funcionarios.

La grabación de la mujer muestra al agente de ICE con su arma desenfundada y mostrándola cerca de su pecho, apuntándola en dirección a la conductora, quien, según el usuario de Instagram @izzmirez, es miembro de la vigilancia vecinal.

“¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu maldito problema?“, expresó la mujer mientras el agente federal se acerca al oficial de la policía de Fullerton, según se escucha en el video.

Sigue leyendo: Primeras redadas en Corredor Salvadoreño causan miedo y caída en ventas

“No pueden seguirnos así“, le respondió el agente.

“¡Yo vivo aquí! ¿Está bien apuntar con un arma a una mujer? ¡Qué demonios!”, exclamó la conductora.

En su comunicado, el Departamento de Policía de Fullerton indicó que la conductora se alejó del lugar donde ocurrió el incidente, mientras el oficial le reiteraba al agente de ICE que no prestaría ayuda si no se había cometido ningún delito.

Posteriormente, el agente de ICE abandonó el lugar.

Sigue leyendo: “¿Soy el siguiente?”: Coalición lanza campaña contra redadas de ICE en Los Ángeles

El Departamento de Policía de Fullerton aseguró estar enterado del video que circulaba en las redes sociales, por lo que se emitió el comunicado para aclarar que el oficial no estaba ayudando al agente federal de inmigración.

“ICE es una agencia federal de aplicación de la ley, y los agentes de la policía de Fullerton les prestarán asistencia, así como a cualquier otra agencia local, estatal o federal de aplicación de la ley, en situaciones que impliquen la seguridad inmediata de los agentes“, expresaron en el comunicado.

El Departamento de Policía de Fullerton agregó que el Proyecto de Ley SB 53 del Senado de California prohíbe a las fuerzas del orden locales participar en operaciones de control migratorio, por lo que no ha participado ni participará en dichas operaciones.

Sigue leyendo:

· Agentes de migración detienen a ciudadano y a su bebé de un año

· Estudiante de Los Ángeles, bajo custodia de ICE hasta audiencia en diciembre

· Trágica separación: padre e hija en redada migratoria en Los Ángeles