Agentes de migración detienen a ciudadano y a su bebé de un año

Agentes federales de inmigración enmascarados arrestaron a seis personas durante una redada el martes 4 de noviembre, día de la elección especial en California, en una tienda Home Depot del barrio de Cypress Park en Los Ángeles, incluyendo a un ciudadano estadounidense que se manifestaba contra el operativo así como a su bebé.

Los oficiales se dieron el lujo de llevarse su auto con su hija de un año de edad que iba en su silla para niños en el asiento trasero.

Un video grabado con un teléfono celular mostró el operativo en el estacionamiento del Home Depot, localizado al norte del cruce de las autopistas 5 y 110.

En las imágenes se puede ver al ciudadano estadounidense, vistiendo una camisa gris y siendo esposado junto a su vehículo Chevy de color oscuro.

Otro video muestra lo que parece ser un forcejeo entre el hombre y tres agentes que lo rodeaban.

El Immigrant Defenders Law Center fue contactado por miembros de la comunidad que presenciaron el incidente para que ayudara a reunificar a la menor con su familia.

“Fue un acto peligroso que hombres armados subieran a un coche con esa niña. Sus familiares la recogieron más tarde ese mismo día en las oficinas federales de Los Ángeles”, dijo la abogada Lindsey Toczylowski, cofundadora de la organización Immigrant Defenders Law Center.

“Deberían (los agentes) haber seguido los protocolos que velaban por el bienestar de la niña”, señaló.

La identidad del ciudadano detenido no fue revelada, pero se sabe que nació en Los Ángeles y trabaja en la industria restaurantera. Su pequeña hija también es nacida en Estados Unidos, y por protección tampoco se dio a conocer su nombre.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el ciudadano estadounidense fue arrestado para ser investigado por asalto, ya que según dijeron, mientras tenía a su hija en el asiento de su auto, se le detectó portando un martillo y arrojando piedras a los agentes de la Patrulla Fronteriza durante la redada en el Home Depot.

24 horas después de su arresto, su familia desconocía dónde estaba el ciudadano detenido.

Su madre María, dijo a los reporteros, que tras el incidente, recibieron una llamada telefónica de un número desconocido que resultó ser de la Patrulla Fronteriza para pedirles que fueran a recoger a la menor a sus oficinas en Los Ángeles, lo que procedieron a hacer de inmediato.

María recuperó a su nieta en el edificio federal del centro de Los Ángeles el martes por la tarde.

“La niña está bien pero pregunta por su padre”, dijo María en una conferencia de prensa via Zoom; y agregó que la experiencia vivida fue aterradora porque uno no sabe quiénes son estas personas.

Se sabe que su hijo les pidió a los agentes que esperaran a que un familiar recogiera a su hija antes de llevárselo.

Sin embargo, sus súplicas no tuvieron eco ya que el video muestra a los agentes arrestándolo, y conducir su auto con la niña aún en el asiento trasero.

María, también ciudadana estadounidense y quien prefirió no dar su nombre completo, dijo estar consternada porque su familia es una víctima más de una larga lista de personas que son blanco de los agentes federales debido a su color de su piel.

“Mi hijo es una persona amable y tranquila. Trabaja en un restaurante y acaba de conseguir un nuevo empleo. Su familia es su mundo. Es el mejor padre. Y su niña lo sigue a todas partes. Aunque ahora está a salvo, necesita a su padre y yo necesito recuperar a mi hijo. Por favor, liberen a mi hijo ahora”.

Trascendió que el miércoles 5 de noviembre, por la tarde, su hijo fue liberado.

De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), durante la redada en el Home Depot de Cypress Park, fueron arrestados cinco inmigrantes indocumentados de México y Guatemala con según dijeron, una historia criminal, que incluye manejar en estado de ebriedad, conducir sin licencia de manejo y deportaciones previas.

Abogados del ciudadano arrestado analizan la posibilidad de emprender acciones contra los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por violación a sus derechos y a los de su niña.