Conductora estuvo agresiva con agente de ICE en Orange, aseguran autoridades federales

Autoridades federales aseguraron que una conductora tuvo un comportamiento agresivo contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes del incidente que ocurrió este domingo en el condado de Orange, donde presuntamente apuntó su arma contra la mujer.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo este lunes que el agente de ICE siguió su entrenamiento al activar las luces de emergencia, se identificó como agente de la ley y ordenó a la conductora “agresiva” que se detuviera, antes de desenfundar su arma.

“En defensa propia, tras la agresión de la conductora y su negativa a acatar las órdenes de las autoridades, nuestro agente actuó conforme a su entrenamiento y desenfundó su arma“, dijo McLaughlin en un comunicado.

“La conductora se dio a la fuga antes de que llegara la policía local y sigue prófuga. No se efectuaron disparos”, agregó

McLaughlin mencionó que un agente de policía de Fullerton se negó a ayudar al agente federal debido a que el incidente era un caso de inmigración.

“Este es solo otro ejemplo de cómo las políticas de santuario socavan la seguridad pública al promover la anarquía”, añadió la funcionaria federal.

Según el DHS, los agentes federales de inmigración han visto un aumento del 1,000% en las agresiones contra ellos, lo que incluye atropellos con vehículos, ataques terroristas y recompensas por su asesinato.

Un video publicado en las redes sociales captó el incidente que ocurrió el mediodía del domingo en Santa Ana cuando el agente federal mostraba su arma de fuego cerca de su pecho y la apuntó en dirección a la conductora involucrada, quien presuntamente forma parte de la vigilancia vecinal.

El Departamento de Policía de Fullerton informó la noche del domingo que un oficial se negó a ayudar a un agente de ICE por un incidente con una conductora al mediodía en la intersección de Santa Ana Boulevard y Shelton Street, en la ciudad de Santa Ana.

La policía, en su comunicado, dijo que uno de sus oficiales regresaba a la comisaría después de dejar a un recluso en la cárcel del condado de Orange cuando presenció cómo un hombre salía de su vehículo apuntando con un arma de fuego al conductor del vehículo que venía detrás.

“El agente se detuvo de inmediato para ayudar, sin conocer la identidad del hombre armado ni las circunstancias que se desarrollaban ante sus ojos”, dijo la policía en su comunicado.

Tras identificarse como agente de ICE, el hombre le dijo al oficial que la conductora lo había estado siguiendo y grabando.

En el video se escucha cuando la conductora le pregunta al agente qué es lo que estaba haciendo, a lo que el agente de inmigración le responde que no lo podían seguir.

“El oficial de policía de Fullerton informó al agente que no podía ayudar si alguien lo seguía o grababa si no se había cometido ningún delito, y que la policía local (de Santa Ana) estaba en camino”, agregó el Departamento de Policía de Fullerton en su escrito.

La conductora se alejó del lugar sin esperar la llegada de las autoridades locales, según informó la policía de Fullerton.

Funcionarios estatales y locales, así como autoridades policiales del sur de California, declararon que no colaborarían con las agencias federales en la aplicación de las leyes de inmigración tras declararse santuarios en apoyo a las comunidades inmigrantes desde el inicio de la administración Trump, en enero.

El 6 de junio, agencias federales, como ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), intensificaron las redadas en Los Ángeles y el sur de California para detener y arrestar a inmigrantes indocumentados para deportarlos del país.

Este lunes, el Departamento de Policía de Santa Ana confirmó que un agente federal solicitó asistencia por un vehículo que lo seguía, pero no se mencionó que el agente afirmara que la conductora había intentado provocar una colisión.

“Para cuando llegaron nuestros oficiales, todas las partes, incluido el agente federal, el oficial de Fullerton y la conductora, ya habían abandonado el lugar“, dijo el Departamento de Policía de Santa Ana en un comunicado publicado en Instagram.

Los departamentos de policía de Fullerton y Santa Ana reiteraron en sus declaraciones que no ayudan a los agentes federales, como ICE, en los operativos de control de inmigración.

