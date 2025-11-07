Kristi Noem asegura que existen más 200 mil solicitudes de interesados en ser agentes de ICE

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dio a conocer que existen más 200 mil solicitudes de personas interesadas en convertirse en miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A medida que se intensifica la campaña de detención y deportación de extranjeros carentes de estatus legal ordenada por el presidente Donald Trump, diversas organizaciones han denunciado presuntos abusos por parte de agentes de ICE.

Los operativos orientados a detener a inmigrantes que arrastran un historial policiaco considerado amenazante para el resto de la ciudadanía se han incrementado en todo el país, pues ya se cuenta con más espacios masivos a donde poder resguardarlos mientras se desarrolla su proceso legal orientado a enviarlos de regreso a sus naciones de origen.

Por ello, al brindarle más recursos al ICE, ahora se pretende incrementar su fuerza operativa y desde hace varias semanas se inició una campaña de reclutamiento de personal.

El objetivo consiste en elevar la cantidad de detenciones y acelerar la deportación de inmigrantes, pues los 550 mil inmigrantes que reporta el DHS de enero a la fecha no se acercan a la marca establecida por el jefe de la nación.

Kristi Noem se ha convertido en la principal detractora de los inmigrantes carentes de estatus legal. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Sin embargo, Kristi Noem señaló a través de un comunicado enviado a Fox News Digital que pronto se contratará al personal suficiente para arrancar con una nueva fase en el ICE, donde ya se revisan una cascada de solicitudes de ciudadanos interesados en integrarse a sus filas.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha recibido más de 200 mil solicitudes de estadounidenses patriotas que desean defender la patria expulsando de Estados Unidos a los peores delincuentes inmigrantes.

Los estadounidenses están respondiendo al llamado de su país para servir y ayudar a expulsar de nuestro país a asesinos, pedófilos, violadores, terroristas y pandilleros”, señala parte de la misiva donde también se menciona que las amenazas de muerte en contra del personal de ICE se han incrementado 8000%.

El presunto éxito de la campaña de contratación del DHS deriva de que sus vacantes fueron promovidas en redes sociales con el objetivo de despertar interés en el puesto.

Sigue leyendo:

• DHS detuvo a 223 conductores, entre ellos 146 camioneros, y afirmó que son indocumentados

• DHS asegura expulsó a más de medio millón de inmigrantes durante gobierno de Trump

• DHS gastaría $10,000 millones para la construcción de nuevos centros de detención de inmigrantes