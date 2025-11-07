Inmigrante sufre convulsión cuando ICE intenta detenerlo junto a su bebé

Un hispano que iba a ser detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Massachusetts sufrió una convulsión, mientras los oficiales intentaba concretar su operación jalando a la persona del cuello.

El hombre estaba en un vehículo y cargaba a un bebé durante las acciones de ICE, al tiempo que varias personas alrededor gritaban a los agentes que la persona sufría una convulsión.

La madre del bebé fue detenida, según los reportes en la ciudad de Fitchburg, donde la Policía tuvo que asistir en apoyo a agentes migratorios.

Todo comenzó cuando agentes de ICE realizaron una parada de tráfico en la calle Kimball el jueves 6 de noviembre, pero las personas se resistieron al arresto, por lo que la Policía de Fitchburg llegó al lugar, aunque se retiró al considerar que la situación “era segura”, pero tuvo que regresar en menos de una hora cuando los agentes migratorios solicitaron su asistencia nuevamente.

Un video compartido por un testigo a NewsCenter 5 muestra el momento de intento de arresto de un hombre, mientras al menos 20 personas protestaban contra las acciones de los agentes federales.

FITCHBURG, MASSACHUSETTS:



ICE grabs a man by the neck, sending him into a seizure while he clutches an infant agents try to tear from his hands. Truly horrific. pic.twitter.com/OfLLxwGUVx — Pablo Manríquez (@PabloReports) November 7, 2025

Debido a que la Policía de Fitchburg no puede intervenir en acciones federales intentó reducir la tensión manteniéndose entre los oficiales de ICE y la multitud.

La mujer, identificada como Juliana Milena Ojeda-Montoya, de Ecuado, fue detenida por el ICE y al final el hombre y el niño pudieron retirarse del lugar.

“La función del Departamento de Policía de Fitchburg en este tipo de situaciones es mantener el orden público”, dijo la Policía en un comunicado. “El Departamento de Policía de Fitchburg no aplica las leyes federales de inmigración ni interfiere con las acciones legales de otras agencias del orden público”.

ICE dijo que Ojeda-Montoya había sido arrestada por agresión con arma blanca tras apuñalar dos veces a su compañera de trabajo con unas tijeras y luego arrojarle un contenedor de basura.

“Durante el arresto, Ojeda-Montoya se resistió y algunos manifestantes intentaron impedirlo. La policía de Fitchburg acudió al lugar para ayudar a controlar a la multitud”, indicó la agencia.

