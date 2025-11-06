ICE arresta a más de 1,500 extranjeros en Houston tras operación de 10 días

Una operación de diez días encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Texas culminó con el arresto de más de 1,500 detenidos, que las autoridades señalan como inmigrantes con antecedentes penales, sin embargo, sin ofrecer detalles que comprueben tal afirmación.

Entre el 22 al 31 de octubre, ICE detuvo a 17 supuestos miembros de pandillas documentados, 40 delincuentes con agravantes, 13 sospechosos de delitos sexuales, un fugitivo extranjero, 115 delitos de agresión con agravantes, 142 casos de conducción bajo los efectos del alcohol, 55 delitos de drogas, 25 delitos de robo, 31 delitos de armas, de acuerdo a la información oficial.

Sin embargo, como en otros casos, aunque la Administración de Donald Trump prometió que en su cruzada antimigrante solo iba a detener a criminales, las cifras publicadas por el Gobierno a lo largo de los meses muestran muchos casos sin antecedentes penales.

Hay estimaciones donde se señalan que la cantidad de inmigrantes sin deudas con la justicia supera a las personas que cuentan con registro criminal, el discurso oficial no lo ha reconocido.

See more details and offenses from our Houston operation in our newsroom: https://t.co/zaru7knOyp — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 5, 2025

Por ello, en esta última operación, la agencia insiste que, “A pesar de que las condiciones se están volviendo cada vez más peligrosas para nuestros agentes como resultado de la propagación de retórica política violenta e información intencionalmente falsa, continúan arriesgando sus vidas todos los días para detener a inmigrantes ilegales peligrosos, miembros de pandillas, depredadores de niños y otros inmigrantes criminales violentos que amenazan la seguridad pública aquí en el sureste de Texas”, como mencionó Bret Bradford, director de la oficina de campo de operaciones de control y expulsión del ICE.

Incluso, asegura que casi un tercio de los extranjeros detenidos durante la operación ya han recibido el debido proceso legal y un juez de inmigración ha ordenado su expulsión de Estados Unidos.

Además, la agencia señala que los extranjeros detenidos durante la operación que no hayan recibido una orden de expulsión y no estén sujetos a un proceso de expulsión acelerada serán sometidos a un proceso de inmigración.

