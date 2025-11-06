La mayoría de latinos e hispanos piensan que es un mal momento para seguir viviendo en EE.UU.

De acuerdo con los datos de una encuesta llevada a cabo por Axios/Ipsos en colaboración con Noticias Telemundo, el denominado “Sueño Americano” es visto por los latinos e hispanos que residen en Estados Unidos como algo complejo de alcanzar, al menos bajo la actual administración federal.

Después de consultar a más de 1,100 latinos/hispanos, los datos del sondeo revelaron que dos de cada tres latinos consideran que es un mal momento para ser latino o hispano en Estados Unidos.

Noticia en desarrollo

