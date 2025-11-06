window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

La mayoría de latinos e hispanos piensan que es un mal momento para seguir viviendo en EE.UU.

Cada vez menos latinos e hispanos consideran que pueden alcanzar el “Sueño Americano”, revela encuesta

Inmigrante en proceso de deportación

En lo que va del año, miles de inmigrantes carentes de estatus están siendo deportados de Estados Unidos. Crédito: David J. Phillip | AP

Avatar de Evaristo Lara

Por  Evaristo Lara

De acuerdo con los datos de una encuesta llevada a cabo por Axios/Ipsos en colaboración con Noticias Telemundo, el denominado “Sueño Americano” es visto por los latinos e hispanos que residen en Estados Unidos como algo complejo de alcanzar, al menos bajo la actual administración federal.

Después de consultar a más de 1,100 latinos/hispanos, los datos del sondeo revelaron que dos de cada tres latinos consideran que es un mal momento para ser latino o hispano en Estados Unidos.

Noticia en desarrollo

Sigue leyendo:

En esta nota

Hispanos en Estados Unidos Latinos en EEUU
Trending
Contenido Patrocinado
Trending