Residentes de Los Ángeles relataron en audiencia traumáticas experiencias por las redadas de ICE

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la administración Trump en el sur de California han tenido efectos desastrosos para los inmigrantes de la región y, en el proceso, han detenido a ciudadanos estadounidenses, según declararon líderes comunitarios y residentes en una audiencia del Congreso celebrada en Los Ángeles el pasado lunes.

Andrea Vélez, una estadounidense arrestada por funcionarios de inmigración estadounidenses durante el verano, describió cómo fue abordada por agentes enmascarados mientras se dirigía al trabajo, según publicó The Guardian.

Aseguró que la acusaron de agredir a un agente y la retuvieron durante dos días en un centro de detención federal, donde los detenidos debían pagar por un vaso de agua. Los cargos en su contra fueron finalmente desestimados debido a lo que su abogado describió como falta de pruebas.

Los demócratas organizaron la audiencia de supervisión del Congreso, que duró varias horas, en Los Ángeles para escuchar testimonios sobre el impacto de la amplia agenda de deportación de Donald Trump y analizar las presuntas violaciones de los derechos civiles cometidas por agentes federales y la detención ilegal de ciudadanos estadounidenses.

“Toda persona en nuestro país tiene derecho al debido proceso, independientemente de su estatus migratorio. Es fundamental que el Comité de Supervisión documente y rinda cuentas a quienes desafían la constitución, violan los derechos civiles y aterrorizan a familias y comunidades”, declaró Robert García, congresista demócrata de California, en un comunicado.

“Vivimos una pesadilla estadounidense”

La Casa Blanca anunció a principios de este mes que el gobierno federal había arrestado a más de 150,000 inmigrantes indocumentados y deportado a casi 140,000 personas desde que Trump asumió el cargo.

Su administración ha convertido el sur de California en un foco de su agresiva campaña de deportación masiva. Agentes federales han invadido lavaderos de autos y tiendas Home Depot, así como cerca de escuelas y lugares de trabajo, dejando a las comunidades del sur de California sumidas en el miedo y parques e iglesias vacíos.

El gobierno federal ha sido acusado de “flagrante discriminación racial” y violaciones de los derechos civiles. “En este momento, vivimos una pesadilla estadounidense”, declaró Jasmine Crockett, representante demócrata por Texas.

La situación ha dejado secuelas duraderas en las comunidades y residentes del sur de California afectados por las redadas.

Vélez declaró: “Sigo viviendo con el trauma a diario”.

Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, describió las redadas como “un ataque de nuestro propio gobierno federal” y una afrenta a las ciudades y a la población de todo Estados Unidos.

“Haremos que todas las agencias federales rindan cuentas y defenderemos incansablemente los derechos de todos los residentes de Los Ángeles y de todo el país”, declaró Bass.

“Los informes de que los angelinos, incluidos los ciudadanos estadounidenses, fueron detenidos por la fuerza, agredidos físicamente y privados de su libertad sin causa justificada no solo son indignantes, sino intolerables”, agregó.

García anunció la creación de un nuevo panel de supervisión que documenta “incidentes verificados de posible mala conducta y abuso” durante las operaciones federales de control migratorio.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., acusó a Bass y García de “difundir más mentiras sobre los agentes del orden del DHS”.

“Estas difamaciones contribuyen a que nuestros agentes se enfrenten a un aumento de más del 1150 % en las agresiones, incluyendo disparos, lanzamiento de piedras y cócteles molotov, y el uso de vehículos como armas”, declaró McLaughlin, añadiendo que los demócratas deberían agradecerles por expulsar a los delincuentes de la ciudad.

Sigue leyendo:

– Aumentan los incidentes y delitos de odio contra latinos y minorías en general en LA.

– ICE arresta a esposo de hispana en cita para green card en Los Ángeles.