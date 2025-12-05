Aumentan los incidentes y delitos de odio contra latinos y minorías en general en LA

A pesar de las intensas campañas por erradicar los incidentes y crímenes de odio en el condado de Los Ángeles, los resultados de 2024 no son halagadores hacia el futuro: se reportaron 1,355 delitos de odio, la segunda cifra más alta en la historia del informe anual que presenta desde hace 44 años la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles (LACCHR).

Los hallazgos clave revelan cifras récord en los crímenes de odio reportados contra múltiples grupos, incluyendo aquellos contra afroamericanos, personas LGBTQ+, judíos, latinos, personas del Medio Oriente, mujeres, israelíes, musulmanes y cienciólogos. Además, el informe señala aumentos significativos en los crímenes ocurridos en las escuelas.

“Las palabras importan. La gente las escucha y pueden hacer daño”, declaró Robin Toma, director ejecutivo de LACCHR, tras la presentación del reporte, con relación al papel que ha jugado la administración del presidente Donald Trump en el aumento de los delitos de odio.

“El daño no solo puede ser emocional, sino que puede conducir a daños físicos”, agregó. “Hay gente que se siente alentada por sus palabras, discursos y comentarios tan horribles, diciendo que toda la gente de un país [Somalia] es basura, o que otros son violadores, asesinos y traficantes de droga [México]”.

Sheriff Luna (i) dijo que él también corre riesgo con ICE en los días en que no lleva el uniforme. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Robin Toma afirmó que este tipo de lenguaje [utilizado por el presidente] “es veneno para la sociedad, porque alimenta el odio, la discriminación y estereotipos que conducen al daño”.

El análisis anual de la LACCHR incluye datos sobre crímenes de odio presentados por más de 100 agencias del orden público, instituciones educativas y organizaciones comunitarias.

Entre algunos de los casos, el 15 de abril, Javier Ibarra, un jardinero mexicano fue brutalmente atacado afuera de su casa por un desconocido enmascarado que le gritaba insultos raciales, diciéndole “Te odio, maldito mexicano”. El atacante pateó y golpeó a Ibarra y huyó con su celular. El Departamento de Policía de Inglewood investigaba el caso como un crimen de odio.

“Cuando se comprueba un delito de odio, el mínimo de tiempo en la cárcel son tres años”, dio a conocer Emmanuel Cortez, detective de la Oficina de Delitos Graves del Departamento del alguacil del condado de Los Ángeles.

Organizaciones del condado de LA que ayudan a las minorías contra los delitos de odio. Crédito: Jorge Macías | Impremedia

Aunque descartó hablar directamente sobre lo que se avecina en un probable aumento de las investigaciones sobre incidentes y crímenes de odio bajo la administración de Donald Trump, Cortez se autodefinió como una persona positiva, aunque advirtió que “queremos estar preparados para lo peor”.

“Todavía no llegamos a fin de año, y lo veremos después; yo voy a hacer todo lo posible para ayudar a la comunidad, específicamente a las víctimas”, subrayó.

Cruda realidad de la comunidad trans

Luego de reconocer que la línea 211 ha sido una gran herramienta para denunciar la violencia en contra de las mujeres transgénero, Bamby Salcedo, directora ejecutiva de The TransLatina Coalition enfatizó en la importancia de comprender que solo en Estados Unidos, al menos 52 personas trans han sido asesinadas.

“Esto significa que, al menos una persona trans ha sido asesinada cada semana”, expresó. “Estas son nuestras cifras alarmantes, y el hecho de que tengamos un informe que realmente destaca la realidad de las personas trans”.

Salcedo recordó los violentos ataques que sufrió Sabrina De La Peña, de 61 años, una mujer transgénero que fue golpeada con una patineta y rociada con gas pimienta en su negocio, en el área de Westlake. En el transcurso de varias semanas, uno de sus tres atacantes, Samuel Parros, de 30 años, fue arrestado el 27 de mayo y fichado como sospechoso de asalto con un arma mortal.

El sheriff Robert Luna especificó que, entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2024, su departamento acumuló 122 reportes de crímenes de odio, ocho menos que en 2025, pero se ha reportado 158 incidentes de odio.

Luna clarificó que un crimen de odio es cometido cuando hay prejuicios contra una de las siete características: religión, raza, género, discapacidad u orientación sexual, y esto es reconocido por el Departamento de Justicia de California.

Cuestionado sobre sus expectativas para los próximos tres años de gobierno de Trump y su trato a los inmigrantes, el jefe del alguacil respondió que está preocupado.

“Por eso estamos todos aquí”, dijo. “Cualquier categoría que hayamos descrito [en el reporte de LACCHR] no puede decir que no tenga miedo debido a toda la retórica deshumanizante que escuchamos y vemos. Es doloroso, e incluso para mí, que llevo este uniforme. Todos me miran de forma diferente por ello. Pero un fin de semana, si voy a Home Depot sin uniforme, estoy vigilando por encima de mi espalda [si ICE está presente]”.

“Mi realidad y la sensibilidad que tenemos son de que estamos [viviendo] en tiempos difíciles”, manifestó Luna.

El odio en cifras:

• Los crímenes de odio denunciados en el condado de Los Ángeles disminuyeron ligeramente un 1%, de 1,367 en 2023 a 1,355 en 2024, la segunda cifra más alta registrada en la historia de este informe.

• Los afroamericanos volvieron a estar altamente sobrerrepresentados en el total de víctimas de crímenes de odio raciales, representando el 51%. Los 345 crímenes contra personas afrodescendientes fueron la cifra más alta jamás reportada.

• Se registraron 102 crímenes de odio contra personas transgénero, la mayor cantidad documentada en este informe. Un 95% de estos crímenes fueron violentos.

• Los crímenes contra personas latinas disminuyeron apenas de 145 a 143, la segunda cifra más alta registrada en la historia del informe de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles (LACCHR).

• Los delitos de odio contra personas del Medio Oriente aumentaron drásticamente un 118%, de 22 a 48, la cifra más alta registrada en nuestra base de datos actual. • Los delitos contra mujeres aumentaron un 75%, de 20 a 35, y establecieron un récord para la cifra más alta jamás registrada.

• Los delitos contra Israel aumentaron un 27%, de 22 a 28, la cifra más alta en nuestra base de datos actual.

• Los delitos de odio contra personas no binarias aumentaron drásticamente un 275%, de 4 a 15, una cifra superior a la de 2023, cuando comenzamos a rastrear a este grupo objetivo.

• La raza, la etnia y el origen nacional fueron, con diferencia, la motivación más común, representando el 48% de todos los delitos de odio. Las 678 víctimas de 2024 representaron en la actualidad la cifra más alta en la base de datos de LACCHR.

• Los delitos contra musulmanes y cienciólogos establecieron récords para las cifras más altas jamás registradas, y los delitos contra los judíos fueron los segundos más altos registrados en la historia de este informe.

• El 72% de los delitos motivados por la orientación sexual se dirigieron a hombres homosexuales. Esta fue la segunda cifra más alta jamás documentada para esta motivación.

• Los delitos de odio cometidos en las escuelas aumentaron de 139 a 147, representando el 11 % del total. Esta es la cifra más alta documentada en este informe.

• Los delitos con lenguaje específico sobre el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina aumentaron drásticamente, de 64 a 81. Esta es la mayor cifra registrada desde que la LACCHR comenzó a rastrear este fenómeno en 2007.