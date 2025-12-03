ICE arresta a esposo de hispana en cita para green card en Los Ángeles

El esposo de una hispana fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su entrevista para obtener la green card en el centro de Los Ángeles.

Xelena Díaz reconoció que no supo el motivo por el que se llevaron a su esposo, Taeha Hwang, de 39 años y de origen coreano. Tras la detención de su pareja aseguró sentirse asustada y sola.

“No podía hablar con él, no podía verlo. Estaba totalmente desorientado. Ves todo en las noticias y nunca piensas que te va a tocar a ti“, dijo Xelena Díaz en entrevista con la cadena ABC.

El esposo de Xelena fue arrestado el 29 de octubre mientras acudía a una cita para la entrevista con autoridades de inmigración en el momento en que fue detenido por los agentes de ICE, en el centro de Los Ángeles.

Desde su arresto, Hwang se encuentra bajo custodia de las autoridades de inmigración en el Centro de Detención de ICE en Adelanto.

“No esperaba que me arrestaran. Fue muy aterrador, para ser honesto. Estoy muy triste y deprimido“, declaró Hwang, vía telefónica, desde el centro de detención federal.

La pareja todavía no puede entender el motivo por el que Hwang fue arrestado, cuando pensaban que estaban haciendo todo bien para que el coreano pudiera regularizar su condición migratoria y obtener la green card.

Hwang llegó a Estados Unidos a los 3 meses y en ningún momento ha cometido un delito.

Xelena Díaz y Taeha Hwang llevan tan solo 10 meses casados.

De acuerdo con expertos legales, es cada vez mayor el número de personas que son arrestadas por agentes de ICE cuando asisten a sus citas de inmigración.

“Mucha gente tiene miedo de acudir a sus entrevistas ahora. No quieren ir o… están haciendo planes por si los detienen”, aseguro el abogado especializado en inmigración, Habib Hasbani.

De acuerdo con Díaz, utilizaron todos sus ahorros para que Huang pudiera solicitar la green card, y ahora enfrentan la dificultad de pagar a los abogados de inmigración, que trabajan para obtener la libertad del hombre de origen coreano mediante el pago de una fianza.

Díaz creó una página de GoFundMe para solicitar apoyo económico que le permita cubrir el pago de los abogados y reunir fondos para la fianza que le permita a Taeha salir del centro de detención.

En su publicación, Xelena escribió que en mayo de 2024, Taeha tenía una cita en la corte por su visa condicional anterior, pero como se mudó, nunca recibió las notificaciones judiciales, lo que derivó en la emisión de una orden de deportación, de la que no se enteraron hasta el 29 de octubre.

“El 26 de noviembre, el juez levantó la orden de deportación y programó una nueva audiencia para el 27 de marzo de 2026“, explicó Díaz.

Por el momento, Xelena tiene la esperanza de que Taeha pueda salir del centro de detención antes de la audiencia con el pago de una fianza.

“Sé que él quiere volver a la escuela, y esto es algo muy importante para nosotros, así que él obtenga su green card para que ambos podamos mejorar nuestras vidas y tener una familia“, expresó la mujer hispana.

