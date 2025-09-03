Hispano arrestado por remolcar auto de ICE en redada en Los Ángeles

Un conductor de grúa hispano fue arrestado este martes con cargos federales acusado de remolcar el vehículo de un agente federal que intervenía en un operativo de inmigración, incidente que ocurrió el 15 de agosto en el centro de Los Ángeles.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia (DOJ) informó que el acusado, identificado como Bobby Núñez, de 33 años, fue acusado de robo de propiedad del gobierno. (Video publicado en redes sociales contiene lenguaje obsceno, se solicita discreción)

How it started vs. How it’s going



ARRESTED: Bobby Nunez is now under arrest for brazenly towing an ICE vehicle. He is charged with theft of government property.



Apparently he thought it would be funny to interfere with our immigration enforcement operations. Now he can laugh… pic.twitter.com/6LbjCwdcBP — Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) September 2, 2025

Una declaración jurada presentada con la denuncia dice que el 15 de agosto, Núñez interfirió con los agentes federales que llevaban a cabo un operativo de inmigración en el centro de Los Ángeles.

La intervención de Núñez ocurrió cuando los agentes de inmigración arrestaban a la influencer colombiana Tatiana Martínez, cuyo automóvil fue bloqueado por dos vehículos federales.

“Ambos vehículos gubernamentales tenían sus luces de emergencia activadas durante este incidente, que ocurrió a la salida del estacionamiento de un complejo de apartamentos de lujo”, dijo el DOJ en su comunicado.

Cuando los agentes federales intentaban arrestar a Tatiana, ocurrió un forcejeo, y Núñez se acercó al auto de la influencer y comenzó a presionar la puerta del copiloto contra un agente, quien amenazó con detenerlo.

“Tras enterarse de que los agentes estaban llevando a cabo una investigación federal, Núñez los insultó y les dijo: ‘Algo les va a pasar’“, agregó el Departamento de Justicia.

En ese momento, un segundo hombre se acercó al automóvil de Tatiana Martínez para interferir en el arresto

“Mientras los agentes atendían la interferencia, Núñez se subió a su grúa Dodge y remolcó uno de los vehículos del gobierno que estaba acorralando al de Martínez. En ese momento de la interferencia, el auto del gobierno tenía las llaves dentro y un arma de fuego guardada en una caja fuerte”, dijo el DOJ.

Las autoridades mencionaron que dos días después, la grúa de Núñez fue encontrada ocupando un espacio en el estacionamiento del mismo complejo de apartamentos donde ocurrió el arresto de la influencer.

Sin embargo, los agentes federales arrestaron a Núñez hasta este martes

El fiscal federal Bill Essayli publicó en las redes sociales un video del incidente del 15 de agosto, cuando Núñez remolcó el vehículo del gobierno, junto con una grabación tras el arresto del hispano.

“Cómo empezó y cómo va… Bobby Nuñez está arrestado por remolcar descaradamente un vehículo de ICE“, mencionó la publicación del fiscal federal en las redes sociales.

“Al parecer, pensó que sería divertido interferir con nuestras operaciones de control migratorio. Ahora puede reírse tras las rejas mientras enfrenta la justicia“, se agregó.

En caso de ser declarado culpable, Núñez puede enfrentar una sentencia máxima de 10 años en una prisión federal.

