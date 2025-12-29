Juez exonera a tiktoker baleado en arresto de inmigración en Los Ángeles

Un juez desestimó los cargos contra un influencer hispano de TikTok que fue baleado por un agente de inmigración durante un arresto en octubre en el sur de Los Ángeles.

De acuerdo con el magistrado, al tiktoker Carlitos Ricardo Parias, conocido en las redes sociales como Richard LA, se le negó el acceso a sus abogados mientras estuvo bajo custodia de las autoridades federales.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:52 a.m. del 21 de octubre, en la cuadra 400 de East 20th Street, donde funcionarios federales dijeron que comenzó un operativo para detener a un inmigrante indocumentado que previamente había evitado ser capturado.

Sigue leyendo: Arrestos y deportaciones: ‘es puro perfil racial contra los latinos’

Parias fue acusado de intentar embestir con su automóvil a los agentes federales después de que lo acorralaron con sus vehículos policiales.

En una declaración en octubre, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo que Parias utilizó su auto como arma y embistió a un vehículo policial cuando intentaba huir.

“Temiendo por la seguridad del público y de las fuerzas del orden, nuestros oficiales siguieron su entrenamiento y realizaron disparos defensivos“, declaró la funcionaria.

Sigue leyendo: Miembros de la comunidad enfrentan cargos por defender a inmigrantes

Las autoridades federales acusaron a Parias de embestir con su Toyota Camry contra los vehículos policiales que estaban delante y detrás de él.

El fiscal federal adjunto, Bill Essayli, dijo que el tiktoker hispano hizo girar las llantas de su auto, arrojando humo y escombros al aire, lo que provocó que el vehículo patinara, “causando preocupación en los agentes por su seguridad”.

Essayli expresó que uno de los agentes forzó la ventanilla lateral para intentar someter al inmigrante hispano, esfuerzo que no fue suficiente, por lo que otro agente disparó su arma, lesionando a Parias en el codo izquierdo.

Sigue leyendo: Tensa calma en Santee High School tras operativo de ICE a pocos metros

Por los disparos, un alguacil adjunto de Estados Unidos también fue lesionado en la mano por una bala rebotada, según el DHS.

El juicio contra Carlitos Ricardo Parias debía comenzar este martes 30 de diciembre por el cargo de agresión a un agente federal.

Sin embargo, un juez federal desestimó la acusación con prejuicio, impidiendo que los fiscales vuelvan a presentar los mismos cargos.

Sigue leyendo: Inmigrante arrestado por ICE en LA es TikToker que documenta actividad policial

El tiktoker hispano podría permanecer bajo custodia mientras avanza su caso sobre su situación migratoria en los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

· California 2025: redadas de ICE encienden Los Ángeles

· Tras orden de juez ICE brinda atención médica a dos arrestados en California

· Hispano declarado no culpable por remolcar auto de ICE durante redada en Los Ángeles