Cargos federales a inmigrante mexicano por agresión a agente de ICE en LA

Un inmigrante mexicano fue acusado por la fiscalía federal del Distrito Central de California por presuntamente agredir con su vehículo a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este martes durante un operativo en el sur de Los Ángeles.

Carlitos Ricardo Parias, de 44 años, enfrenta un cargo federal de agresión contra un oficial federal, y de ser declarado culpable podría enfrentar una pena máxima de ocho años en una prisión federal.

Carlitos Ricardo Parias, a 44-year-old illegal alien from Mexico living in South Los Angeles, is now charged in a criminal complaint with assault on a federal officer. He is expected to make his initial appearance tomorrow at the Roybal Federal Building in downtown L.A. and would… pic.twitter.com/rF6Cxum0MY — Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 22, 2025

En un comunicado de prensa, el fiscal federal interino Bill Essayli dijo que un vehículo es un arma mortal y advirtió que usar uno contra agentes federales representa años de prisión federal, con el riesgo del uso de fuerza letal en su contra.

De acuerdo con una declaración jurada presentada con la denuncia, agentes federales de ICE establecieron un operativo de vigilancia la mañana de este martes en el área de South Central, en el sur de Los Ángeles.

Los agentes mantenían vigilancia sobre Parias, quien tenía una orden administrativa de arresto migratorio y anteriormente había evitado ser arrestado.

En un momento, los agentes de ICE se percataron de que el inmigrante mexicano salía de una vivienda para abordar un automóvil Toyota Camry gris.

Cuando las autoridades de inmigración intentaron detener a Parias bloqueando el paso de su automóvil con tres vehículos policiales, Parias reconoció la presencia de los agentes y retrocedió rápidamente.

Una vez que el Toyota Camry quedó sin paso para poder escapar, los agentes federales se acercaron y ordenaron al inmigrante que saliera del vehículo para ser arrestado.

Parias no acató la instrucción de los agentes y maniobró el Toyota Camry hacia adelante y hacia atrás, acciones con las que golpeó dos de los tres vehículos policiales.

Ante la negativa de Parias a cumplir las órdenes, uno de los agentes intentó romper la ventana del lado del conductor.

El inmigrante se negó a ser arrestado y maniobró su automóvil de manera más agresiva hacia adelante contra uno de los vehículos de los agentes federales, lo que provocó que se formaran grandes nubes de humo alrededor del Camry, aparentemente por el giro de las llantas del auto.

La parte trasera del Camry comenzó a colear, lo que hizo temer a los agentes de ICE que Parias pudiera perder el control del vehículo y golpearlos.

Durante las maniobras, un agente federal accionó su arma y lesionó al inmigrante hispano en el codo y a un alguacil adjunto en la mano debido a un balazo de rebote.

Parias y el alguacil adjunto fueron trasladados a un hospital local por las lesiones, que no representan un riesgo de muerte, por lo que se espera que se recuperen.

Se espera que el inmigrante mexicano tenga este miércoles su primera comparecencia en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles.

Agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del FBI están investigando este incidente, con asistencia de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

