Agentes de ICE tirotean a un sospechoso y a un agente del Servicio de Alguaciles en Los Ángeles

Autoridades federales y locales están investigando un incidente en el que un agente del Servicio de Alguaciles de EE.UU. y un sospechoso de ser un inmigrante indocumentado resultaron heridos en un tiroteo durante un operativo de ICE en el sur de Los Ángeles la mañana del martes.

El incidente se reportó alrededor de las 8:52 a.m. en la zona de 400 E 20th Street, a pocas cuadras al sur de la autopista 10, según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

LAPD informó que ocurrió un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente federal.

El Servicio de Alguaciles de EE. UU. confirmó posteriormente que uno de sus agentes y un sospechoso resultaron heridos mientras colaboraban en el arresto de un sospechoso de ser un inmigrante indocumentado.

Los agentes de ICE estaban intentando detener al individuo como parte de su esfuerzo de deportación de inmigrantes.

Los investigadores creen que los disparos ocurrieron después de que un agente del ICE se enfrentara al vehículo del sospechoso y rompiera una ventana con su arma reglamentaria.

Al intentar detener al sospechoso, las autoridades creen que el arma del agente se disparó, alcanzando tanto al sospechoso como a un alguacil federal adjunto.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo en una declaración en X que el sospechoso “usó su vehículo como arma y comenzó a embestir el vehículo policial en un intento de huir” cuando agentes federales de inmigración intentaron detenerlo.

En lo que McLaughlin describió como “disparos defensivos”, los agentes federales abrieron fuego contra el sospechoso.

El hombre, que permanecía sin identificar hasta el mediodía del martes, recibió un disparo en el codo. El alguacil federal adjunto recibió un impacto de bala en la mano.

El sospechoso, que según los funcionarios de ICE, es un inmigrante no autorizado que “había escapado previamente de la custodia”, fue puesto nuevamente bajo custodia.

Según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Oficina del Inspector General, Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI están investigando este incidente.

