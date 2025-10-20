Autoridades de Los Ángeles piden esclarecer redadas de ICE

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el representante demócrata de Long Beach, Robert García, pidieron este lunes una investigación del Congreso sobre las detenciones y el presunto abuso de ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales sin órdenes judiciales.

Bass, acompañada por García y un grupo de trabajadores municipales y activistas defensores de los derechos de los inmigrantes, declaró que le preocupa que las redadas de inmigración que todavía se llevan a cabo ya no reciban la atención que requieren.

Since the raids began, over 170 American citizens have been detained by federal agents without warrants, without probable cause, and without due process.



“Lo que está sucediendo con los inmigrantes indocumentados también está sucediendo con los ciudadanos estadounidenses, lo que significa que esto le puede pasar a cualquiera, a todos nosotros, en cualquier momento“, expresó Bass.

La alcaldesa criticó las tácticas migratorias generalizadas por parte de las agencias federales de inmigración.

Además de Bass, líderes demócratas del área metropolitana de Los Ángeles denunciaron la aplicación de las leyes migratorias federales desde el 6 de junio, cuando comenzaron los operativos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los funcionarios solicitaron a los miembros de la comunidad que lleven a cabo un registro de las actividades de los agentes de ICE y que carguen los videos en un nuevo sitio de seguimiento de ICE que se planea abrir en las próximas semanas.

García, quien es miembro de alto rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, afirmó que los ciudadanos estadounidenses son detenidos en las calles por hombres enmascarados y arrojados a celdas de detención sin acceso a abogados.

“Nadie, independientemente de sus antecedentes o apariencia, debería vivir con el miedo de ser encarcelado por su propio gobierno debido a su raza o apariencia“, expresó García.

Bass y García mencionaron que se tiene evidencia de que unos 170 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por agentes federales.

“Este no es el Estados Unidos que conocemos y amamos. Todas las personas en este país tienen derechos, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe dejar de pisotear nuestras libertades civiles”, dijo García.

“Sus acciones son inconstitucionales, inaceptables y completamente antiestadounidenses, y no cejaremos en la lucha hasta que esta administración rinda cuentas“, agregó el miembro de la Cámara de Representantes.

Según la administración Trump, se aplican las leyes federales para detener a inmigrantes con antecedentes delictivos para deportarlos del país, y se niegan las acusaciones de que los arrestados sean maltratados o recluidos en instalaciones deficientes mientras permanecen bajo custodia.

En cuanto a la investigación, García aseguró que los demócratas planean celebrar una audiencia de campo en el Congreso de Los Ángeles para que las personas afectadas por las redadas de ICE puedan presentar sus testimonios.

Por el momento, no se tiene establecida una posible fecha para llevar a cabo dicha audiencia.

