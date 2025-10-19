Protesta ‘No Kings’ termina en desalojo y arrestos en Los Ángeles

Con órdenes de desalojo y arrestos terminó la protesta mayoritariamente pacífica de “No Kings” al intensificarse la manifestación la noche de este sábado en el centro de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no había proporcionado información relacionada con arrestos después de la manifestación, pero la cadena ABC reportó que había obtenido un video que muestra a varias personas detenidas cuando eran subidas a un autobús.

After thousands of people gathered to express their constitutional 1st Amendment rights peacefully earlier in the day, nearly a hundred agitators marched over to Aliso and Alameda. During the demonstration at that specific location, lasers and industrial size flashing lights… — LAPD Central Division (@LAPDCentral) October 19, 2025

Los Ángeles fue escenario de tan solo una de cientos de protestas del movimiento “No Kings” que se llevaron a cabo este sábado en ciudades de todo el país.

En el centro de Los Ángeles, los centenares de manifestantes se encontraban reunidos a medida que avanzaba la noche, lo que provocó que el LAPD emitiera múltiples órdenes de dispersión.

Los manifestantes no acataban la orden de la policía para dispersarse, en Los Ángeles. Crédito: Ethan Swope | AP

Los oficiales de policía montada avanzaron cerca del Edificio Federal, lo que hizo retroceder a la multitud.

“Después de que miles de personas se congregaran pacíficamente ese mismo día para expresar sus derechos constitucionales amparados por la Primera Enmienda, casi un centenar de agitadores marcharon hacia Aliso y Alameda“, informó LAPD en las redes sociales.

“Durante la manifestación en ese lugar específico, se utilizaron láseres y luces intermitentes de tamaño industrial (constantes y estroboscópicas) contra los agentes y el piloto de un dirigible del LAPD. Se emitió una orden de dispersión y los manifestantes fueron dispersados de la zona”, agregó.

Se produjeron varios enfrentamientos, entre ellos uno en el que parecía que ocurrió el disparo de un proyectil no letal por parte de un agente que impactó a una mujer en el torso o en la parte inferior del cuerpo.

El evento “No Kings” atrajo a miles de personas que se reunieron frente al Ayuntamiento de Los Ángeles para manifestarse en contra de la administración del presidente Donald Trump.

La protesta en Los Ángeles fue organizada por SoCal 50501 y el Service Employees International Union Local 721, junto con Black Lives Matter Grassroots de Los Ángeles, Removal Coalition, Working Families Party, Black Women for Wellness y la Human Liberation Coalition, entre otros.

SoCal 50501 es la sección de Los Ángeles del grupo 50501, que se autodenomina “un movimiento político de base pacífico y descentralizado con la misión de defender la democracia y la gobernanza constitucional”. Su nombre proviene de “50 protestas. 50 estados. 1 Movimiento”.

Algunos de los manifestantes dijeron que las protestas ocurrieron principalmente por los operativos de inmigración que se llevan a cabo en Los Ángeles y en varios condados del sur de California.

“Ya no puedo ir a Home Depot sin temer por mi vida. En cualquier momento, podrían meternos en una bolsa negra. Nos vemos obligados a llevar nuestros pasaportes. Ya no vivimos en un país libre“, expresó Javier Zumaeta, residente de South Pasadena.

Las autoridades no han reportado daños como consecuencia de la manifestación “No Kings” en el centro de Los Ángeles.

Fue la segunda protesta de “No Kings”, después de la que se tuvo el 14 de junio, y fue el tercer movimiento masivo contra la administración Trump este año.

